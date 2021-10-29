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После завершения матча Волынь – Агробизнес произошла потасовка между игроками обеих команд

Первая лига
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Страсти во второй по рангу украинской лиге

После завершения матча Волынь – Агробизнес произошла потасовка между игроками обеих команд

Зняток із трансляції ТК Футбол

Новина українською

Матч 16-го тура Первой лиги, в котором "Волынь" (Луцк) принимала "Агробизнес" (Волочиск), закончился потасовкой, в которой приняли участие не только игроки.

"Агробизнес" выигрывал в Луцке со счетом 1:0 (и, наконец, выиграл), а ко второму тайма судья добавил 5 минут. Команды переиграли 7, в последней атаке после подачи углового гостей спас вратарь Олег Мозиль – забрал мяч в руки. В отчаянии защитник "Волыни" Владислав Мороз грубо ударил в плечи игрока "Агробизнеса" Игоря Бойчука. Тот упал, а за него вступился опорный хавбек Волочиска Артур Думанюк – пошел разговаривать с Морозом.

После завершения матча Волынь – Агробизнес произошла потасовка между игроками обеих команд - изображение 1

В драку вмешались центрбеки "Волыни": Сасовский держал за руки, а Войтиховский схватил за шею Артура Думанюка.

Завершилась потасовка только тогда, когда на поле вышли представители тренерских штабов обеих команд, они и разняли футболистов.

После завершения матча Волынь – Агробизнес произошла потасовка между игроками обеих команд - изображение 2

Арбитр поединка Александр Каленов находился почти в водовороте событий, однако не успел продемонстрировать карточек игрокам, обошелся лишь удалением ассистента коуча "Агробизнеса" Михаила Дячука-Ставицкого, который выражал рефери свое недовольство.

Видео с "горячими" событиями после матча - с 2:00:59 (к сожалению с переходом из нашего сайта на YouTube)

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига драка Агробизнес (Волочиск) Артур Думанюк Владислав Мороз
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