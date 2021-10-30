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Первая лига в субботу: будет ли возмездие Олимпика и Ужгорода за разгромы в первом круге?

Первая лига
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Первая лига в субботу: будет ли возмездие Олимпика и Ужгорода за разгромы в первом круге?

ФК Олімпік

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня второй день длится 16 тур в Первой лиге. Будут сыграны два поединка. В первом круге донецкий "Олимпик" и "Ужгород" потерпели разгромы от тех же соперников: дончане пропустили 4 гола, а закарпатцы 6. Поэтому обеим командам есть за что реабилитироваться именно сегодня.

Матчи можно посмотреть онлайн на YouTube-канале "Первая лига" в трансляции ТК Футбол.

13:15 Олимпик (Донецк) – Кривбасс (Кривой Рог)

На выезде "Кривбасс" далеко не так убедителен, как дома на родном "Горняке". Всего две победы и 4 ничьи. Вот и шанс для "Олимпика". Команда Сергея Литовченко в конце первого круга обыграла "Ужгород" и находится на 5 месте, а криворожская команда Александра Бабича пока не слишком уверена, хотя и на втором месте. Экзамен дончанами – хороший краш-тест для "Кривбасса".
В истории этих команд было 12 встреч: в 7 побеждал "Олимпик", 4 раза – Кривой Рог. Только однажды зафиксирована ничья.

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15:30 Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Ужгород

Карпатское дерби 6 и 16 команд. В первом круге в матче с закарпатцами "орлы" Олега Рипана выиграли 6:0. В этой игре не поможет один из героев того матча Владимир Рудюк, сделавший дубль и один из ментальных лидеров этой команды "зелено-желтых" – Михаил Писко. "Ужгороду" Богдана Блавацкого трудно надеяться на победу в этой игре, зато в последнее время он добился от подопечных главного – жилистости, цепкости и постоянной борьбы, это тот "игрок в кальмара", который способен доходить до конца.

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В статье: Олимпик (Донецк) Кривбасс (Кривой Рог) Сергей Литовченко Александр Бабич Богдан Блавацкий ФК Ужгород Прикарпатье (Ивано-Франковск) Олег Рыпан
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