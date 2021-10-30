Олимпик – Кривбасс 0:2. Хочешь увернуться, а вместо этого забиваешь такой нужный гол

Мало того, что в Киеве туман - еще и болельщики "Кривбасса" устраивали файер-шоу и превращали поле в сплошной дымовой занавес. Поэтому на некоторое время главному арбитру Николаю Балакину пришлось приостанавливать игру.

При достаточно равной игре забить удалось подопечным Александра Бабича. Хобленко получил мяч на фланге, забегом полукругом добрался до центра и пробил. Мяч в полете попал в голову хавбека Вячеслава Рябова и залетел в незащищенную часть ворот – 0:1.

"Олимпик" пошел атаковать, были хорошие возможности забить после красивого удара в касание от Максима Прядуна, а затем прохода Романа Яловенко. Но оба раза хорошими спасениями отмечался страж ворот "Кривбасса" Богдан Сарнавский.

Во втором тайме у "Кривбасса" была очень хорошая возможность забить, "Олимпик" спасли уже защитники вместе с вратарем. А вот вторую скорую атаку тем же флангом оборона номинальных хозяев не выдержала из-за связи Артемов: Гордиенко выполнил пас со штрафного из центра поля на Щедрого, а тот сместился ближе к полуфлангу и пробил мимо кипера Тимофея Шереметы.

По итогу игры реванш "Олимпика" за поражение в первом круге 1:4 проваливается, а вот "Кривбасс" демонстрирует двухматчевой победой, что этого преследователя из турнирной таблицы близко к себе не подпустит.

Первая лига, 16 тур

30.10.2021, 13:15

Город Киев, НТК имени Банникова

Арбитр в поле – Николай Балакин (Киевская область)

Олимпик (Донецк) – Кривбасс (Кривой Рог) 0:2

Голы: Вячеслав Рябов (27), Артем Щедрый (86)

Кривбасс: Сарнавский – Рябов, Заименко, Яровой, Хобленко, Татарков, Мостовой, Дебелко, Васин, Шедрый, Семенов.

Запасные: Лепка, Гордиенко, Пятов, Илич, Малиновский, Горват, Фатеев, Гигашвили, Балан, Полонский

Главный тренер: Александр Бабич

Олимпик: Шеремета – Семчук, Цурупин, Яловенко, Прядун, Дмитренко, Колбаса, Глущук, Ходуля, Новиков, Трубочкин.

Запасные: Рыбак, Прокопенко, Нене Жуниор, Шевченко, Калайтан, Мудрик, Стрыжак, Билый, Карвацкий, Литовченко, Кириенко

Главный тренер – Сергей Литовченко