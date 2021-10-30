Шедевральный гол Сондея как точка, а "орлы" закарпатцам не по зубам. Прикарпатье – Ужгород 3:1

А помните, прошлый матч между этими командами в дебютной игре "Ужгорода" в Первой лиге закончился его катастрофическим поражением 0:6, притом на своем поле?

Повторения с разгромом в этот раз не произошло, как и реванша "Ужгорода". Франковские "орлы" доказали свое преимущество среди команд Западной Украины в Первой лиге (разве еще "Волынь" есть).

Из-за дисквалификации других игроков впервые за долгое время в основе "Прикарпатья" вышел центральный защитник Василий Француз. "Орлы" первыми забили после добивания Романа Барчука, а арбитр взял и совершенно справедливо отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

Через минуту с лишним "Ужгород" шокировал "орлов" своим голом: дальний пас от Александра Аксенова на забегание форварда Виктора Хомченко, тот разбирается с двумя оппонентами и проталкивает мяч низом в ворота. Неожиданная смелость! – 0:1.

"Прикарпатье" справилось с этим в конце тайма. Тот же Аксенов прерывал передачу соперников, а получилось, что сбросил Цюцюри, тот пропустил дальше на Волошиновича и Ростислав со среднего расстояния забил гол в дальний угол – 1:1.

Ростислав и вообще стал героем своей команды, когда сыграл на добивании после удара Назара Воробчака – 2:1.

Закрепили преимущество подопечные Олега Рыпана своей изюминкой – эффектным розыгрышем штрафного. Кузьмин отдал передачу Семотюку, а тот откатил в ощупь под удар Ивану Сондею. Хавбек "режущим" ударом на средней высоте из-за пределов штрафного удар забил, еще и в ближний угол - 3:1.

Первая лига, 16 тур

30.10.2021, 15:30

Город Ивано-Франковск, стадион "Рух"

Арбитр в поле – Ярослав Песоцкий (Сумы)

Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Ужгород 3:1

Голы: Ростислав Волошинович (44, 53), Иван Сондей (71) – Виктор Хомченко (18)

Предупреждения: Василий Цюцюра (28) – Владимир Дуран (41), Стефан Федак (57)

Прикарпатье: 24 Пицан Иван, 3 Француз Василий, 89 Матушевский Олег, 23 Квасный Николай, 5 Лень Олег (2 Мащенко Даниил, 90+3), 17 Семотюк Владислав, 21 Сондей Иван, 19 Волошинович Ростислав, 15 Воробчак Назар (7 Кузьмин Роман, 66), 90 Барчук Роман

Запасные: 1 Сердюк Роман, 34 Геник Василий, 77 Дитко Роман, 22 Мицик Богдан, 12 Сикач Николай, 8 Толочко Роман, 44 Парух Виталий, 4 Пастух Иван, 99 Горбаченко Владислав, 10 Хома Андрей

Главный тренер – Олег Рыпан

Ужгород: 25 Готра Михаил, 21 Савошко Александр, 3 Допилка Олег, 69 Сартина Дмитрий (13 Федак Стефан, 32), 4 Аксенов Александр, 6 Вискребенцев Андрей, 8 Дуран Владимир (77 Машталир Сергей, 43), 7 Ряшко Виктор, 20 Пиняшко Василий (19 Ференцик Вадим, 60), 9 Гайдучик Николай, 99 Виктор Хомченко

Запасные: 1 Ющишин Вадим, 10 Тищук Павел, 11 Мердеев Вадим, 12 Славик Юрий

Исполняющий обязанности главного тренера – Богдан Блавацкий