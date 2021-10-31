Кремень после смены тренера, удержит ли Оболонь третью позицию. Первая лига в воскресенье

Третий день подряд длится 16 тур в Первой лиге, сыграно уже 4 матча, ни один из них не обошелся без забитых голов.

Все три матча покажет ТК Футбол на своем YouTube-канале "Первая лига".

13:15 Краматорск – Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

С 2011 года эти команды встречались между собой 15 раз, почти всегда побеждал "Краматорск": 7 «викторий» против 3. Еще 5 раз были ничьи. И в этом сезоне в первом круге победу праздновал "Краматорск" на выезде со счётом 2:0. В общей сложности по количеству забитых голов счет 18-13 также в пользу команды из Донецкой области.

Сегодня в составе "Горняк-Спорта" из-за дисквалификации не сыграет герой прошлого матча Артем Мильченко.

15:30 ВПК-Агро (Шевченковка) – Кремень (Кременчуг)

На этой неделе кременчугская команда сменила тренера: вместо Игоря Столовицкого пришел Роман Локтионов, он дебютирует в должности наставника этой игре.

У каждой из команд есть существенные потери внутри поля из-за перебора желтых карточек: в "ВПК-Агро" не сыграет грузин Лука Коберидзе, у "Кременя" – Игорь Кошман.

В истории команд было 4 встречи: 2 победы у "Кременя", одна – у "ВПК-Агро". В еще одном кубковом поединке была ничья 2:2, и в серии пенальти победу праздновала команда из Днепропетровской области.

17:45 Оболонь (Киев) – Подолье (Хмельницкий)

Третья команда чемпионата принимает середнячка. Предварительная встреча этих команд завершилась нулевой ничьей. Сейчас киевляне демонстрируют, что ведут борьбу за попадание в УПЛ. Говорят, мол у "Оболони" нет ротации. А у кого тогда она есть, если не у клуба, у которого еще в прошлом году была "Оболонь-2" во Второй лиге? Соперник "Оболони" сейчас находится в кризисном состоянии, "Подолью" тяжело даются очки с равными по силе командами. Еще и на этот поединок Виталий Костышин потерял из-за перебора предупреждений полузащитника Станислава Мораренко.