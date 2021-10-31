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Возмездие за поражение в первом круге. Краматорск - Горняк-Спорт 0:1
Подача превратилась в гол
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Первая лига, 16 тур
31.10.2021, 13:15
Город Краматорск, стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Игорь Сташук (Чернигов)
Краматорск - Горняк-Спорт (Горишние Плавни) 0:1
Гол: Артём Семка (20)
Предупреждения: Вадим Виттенчук (58) – Артем Кулаковский (42), Вадим Яворский (53), Артем Семка (85), Юрий Кравчук (90+2)
“Краматорск”: 33 Поспелов Артем, 5 Прокопчук Кирилл, 6 Витенчук Вадим, 43 Александр Сухаров (Сафонов), 8 Зубков Руслан, 91 Валерий Блажко, 20 Сеницкий Юрий, 22 Мягков Павел, 30 Дорошенко Арсен, Коробка Владимир (10 Трояновский Евгений, 79).
Запасные: 12 Якубенко Никита, 4 Агапов Максим, 17 Гуничев Егор, 18 Прокопчук Дмитрий, 19 Куканов Никита, 15 Сафонов Даниил, 38 Шушко Павел, 45 Ндукве Денис, 13 Козлов Артем, 98 Геловани Алексей, 98 Геловани Алексей.
Главный тренер – Алексей Городов
"Горняк-Спорт": 23 Клищук Андрей, 19 Сафиханов Эмин, 4 Никитюк Роман, 5 Кравчук Юрий, 3 Чуев Богдан, 7 Семка Артем, 9 Романов Сергей, 77 Яворский Вадим (Эрнандес да Сильва Лемос Бруно, 89), 2 , 11 Понедельник Андрей, 6 Кулаковский Артем.
Запасные: 26 Климов Георгий, 27 Федоров Алексей, 15 Черныш Денис, 20 Посевкин Радион, 17 Кожевников Александр, 21 Альвес Да Коста Жуниор Клебер
Главный тренер – Игорь Жабченко
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