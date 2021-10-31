Неудачный дебют наставника Кременчуга. ВПК-Агро – Кремень 2:0

В этом поединке в должности и.о. главного тренера "Кременя" дебютировал 35-летний Роман Локтионов, он заменил Игоря Столовицкого - коуча, тренировавшего "камешков" с начала сезона. С положительного в игре команды: "Кремень" начал больше владеть мячом, атаковать. Вот только в агрессии команда Кременчуга стала проигрывать.

В команде хозяев отреагировали на проблемы с креативностью в атакующих действиях и подготовили хорошую заготовку с выполнением стандартных положений. Одно из исполнений привело к голу. Евгений Шевченко заработал угловой, его разыграли Дмитрий Лепа и Иван Литвиненко. Последний навесил, а тот же Шевченко – забил. Еще и со своим ударом выскочил из-за защитника и сыграл в касание, мяч ударился о штангу и от нее залетел в сетку ворот 1:0.

Еще пока были теплые воспоминания о голе, "ВПК-Агро" забил второй. Бразилец Висенте бросил аут, партнеры довели мяч до штрафной, а там цепкий Де Жезус протолкнул круглого на линию вратарской, где легким ударом передачу замкнул Дмитрий Лева – 2:0.

"ВПК-Агро" до конца встречи имел больше шансов забить третий, чем "Кремень" отыграться. По итогу поединка команда из Днепропетровской области благодаря победе сравнялась по очкам с "камешками" и прервала свою плохую "кризисную" серию, а у "Кременя" уже серия из 8 матчей без побед.

Первая лига, 16 тур

31.10.2021, 15:30

Город Днепр, стадион "Метеор"

Арбитр в поле – Артем Михайлюк (Киев)

ВПК-Агро (Шевченковка) – Кремень (Кременчуг) 2:0

Голы: Евгений Шевченко (9), Дмитрий Лепа (20)

Предупреждения: Денис Белоусов (80), Анатолий Ульянов (81)

ВПК-Агро: 35 Махновский Константин, 32 Де Паула Мерседес Висенте (27 Сухарь Тимофей, 77), 5 Шевченко Евгений, 21 Пашаев Павел, 4 Тарадуда Денис, 29 Палюх Сергей, 6 Де Жезус Насименто Даниэль Жунио (70 Артем Дудик, 68), 8 Будняк Иван (77 Наполов Сергей, 55), 39 Лепа Дмитрий (19 Косовский Сергей, 79), 7 Яровенко Александр (11 Колесник Даниил, 85).

Запасные: 71 Бабичин Виктор, 3 Слива Роман, 28 Хубутия Акаки, ​​25 Шевченко Дмитрий.

Главный тренер – Александр Грицай

Кремень: 69 Ермолов Даниил, 47 Белоусов Денис, 8 Орел Вячеслав (9 Навроцкий Максим, 64), 15 Головко Александр, 26 Ульянов Анатолий, 24 Сидоренко Владислав, 18 Бойко Виталий, 97 Сейтхалилов Сулейман, 7 Мурашов Евгений (10 Сергей Билоус, 73), 20 Галата Денис, 22 Аверьянов Максим (11 Галоян Симон, 57).

Запасные: 77 Мирный Виталий, 17 Курелех Валерий, 2 Бычков Богдан, 35 Товкач Артем, 19 Молько Владислав.

Исполняющий обязанности главного тренера – Роман Локтионов