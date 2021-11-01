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Топ-матч из Первой лиги. Предыдущая игра этих команд закончилась скандалом
Зняток із відеоблогу "Давай поговоримо"
Последний поединок 16-го тура Первой лиги. До этого с пятницы состоялось 7 других матчей и вот на "десертик" для всех болельщиков футбола – топ-матч с участием первой и четвертой команд турнирной таблицы.
В первую очередь интересно то, что после первого матча между командами в этом чемпионате (сейчас уже начался второй круг), когда "Металлист" победил 2:0 после нескольких спорных судейских решений, инвестор "Альянса" выступил с заявлением. Оно так и осталась только заявлением, но вот впереди второй матч с теми же "желто-синими" из Харькова.
Поединок состоится на харьковском ОСК "Металлист", посмотреть игру можно на телеканале Футбол 3.
18:30 Металлист (Харьков) – Альянс (Липовая Долина)
Трудно понять, насколько серьезным соперником для "Металлиста" будет команда из Липовой Долины Сумской области. Подопечные Юрия Ярошенко крушили оппонентов до 10-го тура. Потом победы стали очень натужными, давались из последних сил или вообще не давались, как с "Подольем" (0:0). А уже в 14 и 15 турах наступила настоящая катастрофа: проиграли командам Западной Украины – "Прикарпатью" (1:3) и "Ужгороду" (2:3). Неожиданно! Не прибавляет хорошего настроения и вылет из Кубка Украины от ПФК "Львов" в уже ославленной серии пенальти.
Другое дело "Металлист" – самая лучшая атака, лучшая оборона лиги. Эта команда ни разу не проигрывала дома, умеет гарцевать на поле, добывать результат, особенно когда настроена на бой, на соперника. "Десна" (1:2), "Кривбасс" (0:5), "Колос" (0:1) знают. Не без потерь в тех случаях, когда не были настроены на соперника, а он не давал играть в свой футбол – "Полесье" (1:1), "Горняк-Спорт" (1:1), наконец "Агробизнес" (1:2).
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