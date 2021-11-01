Металлист – Альянс 2:0. Евгений Пидлепенец демонстрирует разницу в центральной встрече тура

Может, вы не слышали об этом 22-летнем правом вингере и просто взрывном игроке харьковского "Металлиста"? Не все же следят за происходящим в Первой лиге. Евгений из Запорожской области, так что в юношеском футболе и в начале карьеры был именно в тамошнем МФК "Металлург" (определенный период в "Александрии", "Мункаче", даже в Испании в резервном клубе когда-то знаменитого "Депортиво"), оттуда в конце 2020-го перешел в харьковский. тогда еще "Металл". В этом сезоне он является одним из главных создателей успеха команды Александра Кучера – не зря пиарщики клуба из Харькова упорно видят его сходство с бразильцем Марлосом. Евгений постоянно находится в движении, может и иногда, когда делаешь "зняток"-скриншот, хотелось бы сказать: "Остановись!". А нет, это не о Пидлепенце.

Евгений начинал этот поединок со скамейки запасных. Его партнеры во главе с Владимиром Танчиком, Кадимом Харрисом и Фаресом Балули изрядно вымотали "Альянс", которого после первой встречи этих команд в 1 туре (поражение 0:2) готов был покидать президент Сергей Демченко .

Почему-то казалось, что в этой встрече раньше традиционных для "Металлиста" пенальти уже не будет. Так и вышло. Арбитр Роман Блавацкий вместе с двумя помощниками по крайней мере в решающих решениях не дал повода для сомнений кого-либо. Вообще-то "Металлист" забивал в первом тайме. Гол Матеуса Пейшото, правда, был отменен, хотя харьковская "желто-синяя" торсида уже успела отпраздновать его. Еще несколько раз "Альянс" ловил на офсайдах "первого англичанина украинского футбола" Кадима Харриса, а "Металлист" мог забивать после того, как центрбек Неплях не сумел выбить мяч со своей вратарской.

Подопечные Юрия Ярошенко классно выходили в атаку из-за коротких передач и завершали их пасами на Станислава Шарая. Вот только он безнадежно транжирил случаи, которые давались партнерам дорогой ценой.

На второй тайм Александр Кучер начал включать свои атакующие резервы – Банада, Фомин и с первых же минут Пидлепенец. Евгений тут же дал о себе знать опасным моментом, затем Кадим Харрис не реализовал выход один на один с Важинским.

"Альянс" уже стал смелым, прессинговал соперника на его половине поля и все больше поднимался «вверх» по взмаху руки тренера Ярошенко. Но вот серия взаимных ошибок в центре поля, Танчик подхватывает мяч, тянет в штрафную и отдает вправо на Пидлепенца, несмотря на жесткий подкат Шарая. Евгению закрывает возможность удара Андрей Герт, но тот делает несколько шагов в сторону и бьет в ближний угол голкипера Важинского - 1:0.

Пока что во всех матчах, когда "Металлист" забивал первый, он выигрывал. Так и здесь. А за десяток минут один из волшебников мяча в этой игре французский плеймейкер харьковчан Фарес Балули отдал невероятную подачу на Подлепенца и Евгений с нескольких метров расстрелял вратаря Важинского второй раз, тоже в ближний угол – 2:0.

На последних секундах и "Альянс" мог забить гол престижа, однако лидер полузащиты Вячеслав Пиднебенной попал в поперечину ворот Александра Рыбки.

Так что "Металлист" демонстрирует, кто сильнее в этой паре, обходится без пенальти и ставит еще одну печать на документе об вероятном повышении в классе.

Первая лига, 16 тур

01.11.2021, 18:30

Город Харьков, стадион ОСК "Металлист"

Арбитр в поле – Роман Блавацкий (Львов)

Металлист (Харьков) – Альянс (Липовая Долина) 2:0

Голы: Евгений Пидлепенец (74, 83)

Предупреждения: Матеус Пейшото (45+1) – Константин Ярошенко (7), Александр Лебеденко (37), Евгений Неплях (48), Николай Агапов (71)

Металлист: 23 Александр Рыбка, 20 Сергей Горбунов (12 Евгений Пидлепенец, 46), 47 Юрий Романюк, 2 Александр Мизюк, 31 Богдан Порох, 17 Егор Демченко (5 Эдуард Сарапий, 46), 34 Владимир Танчик, 10 Фарес Балули (14 Антон Поступаленко, 87), 29 Вячеслав Танковский (44 Евгений Банада, 66), 11 Матеус Пейшото, 30 Кадим Гаррис (86 Руслан Фомин, 62)

Запасные: 1 Даниил Каневцев, 88 Евгений Рязанцев, 24 Виталий Федоров

Главный тренер - Александр Кучер

Альянс: 88 Ярослав Важинский, 33 Константин Пикуль, 4 Евгений Неплях, 17 Ян Осадчий, 94 Андрей Герт, 15 Александр Лебеденко, 9 Вячеслав Пиднебенной, 99 Константин Ярошенко (10 Артур Карноза, 82), 25 Станислав Шарай, 25 , 7 Сергей Загинайлов (96 Ярослав Сидоренко, 80)

Запасные: 55 Руслан Ефанов, 44 Роман Адаменко, 37 Кирилл Зайков, 22 Богдан Шмигельский, 21 Артем Шпиренок, 18 Максим Бойко, 77 Даниил Кобцов

Главный тренер - Юрий Ярошенко