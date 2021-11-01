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Кучер: Никакой принципиальной игры с Альянсом не было, приехали – обыграли

Первая лига
(1 голосов)

Металлист продолжает идти в УПЛ

Кучер: Никакой принципиальной игры с Альянсом не было, приехали – обыграли

Скріншот із трансляції

Новина українською

Главный тренер Металлиста Александр Кучер в эфире ТК Футбол прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура Первой лиги над Альянсом (2:0).

"Рады победе. Есть три очка, будем двигаться дальше. Множество моментов было, интересная игра. Сегодня создавала моменты только одна команда – это мы. Создавали у чужих ворот, создавали у своих ворот, так что сегодня играл Металлист.

Мы все 90 минут контролировали, прессинговали. Реализация правда хромала. Но все-таки в конце получилось забить два гола. Есть результат. Мы довольны.

Прежде всего настраивал Подлепенца на давление, на прессинг. Не могли долго забить. Не могли мы реализовать моменты, но и не уступить в борьбе. У Жени был трудный период, у него что-то не получалось, но мы в него всегда верим. Сегодня он нас отблагодарил голами за доверие.

Никакой принципиальной игры с Альянсом не было, приехали – обыграли. Разве что Альянс хочет повышения в классе, тогда игра принципиальная", – сказал Кучер.

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В статье: Александр Кучер Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков)
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Источник:
fanday

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Комментарии (4)
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ua_rem (Харків)
01.11.2021 в 23:49
Харьков, с победой! Повторное изнасилование ранее уже изнасилованных прошло без особых напрягов. Обидно, могли изнасиловать 5:1 как минимум, но… изнасилованные отскочили… Теперь - жлоба механизатора на сцену! Самое время с матами разгонять свою детскую школу и сниматься со второго круга ! Самое время дарить клуб новым "инвесторам". Клоуна - на сцену !!!!
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0
0
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Цап-царап (Харків)
01.11.2021 в 23:32
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+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
01.11.2021 в 23:29
Изнасиловали изнасилованных ! Им понравилось !
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+3
-1
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Сумчанин (Сумы)
01.11.2021 в 23:18
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0
-3


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