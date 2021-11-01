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Кучер: Никакой принципиальной игры с Альянсом не было, приехали – обыграли
Металлист продолжает идти в УПЛ
Скріншот із трансляції
Главный тренер Металлиста Александр Кучер в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Рады победе. Есть три очка, будем двигаться дальше. Множество моментов было, интересная игра. Сегодня создавала моменты только одна команда – это мы. Создавали у чужих ворот, создавали у своих ворот, так что сегодня играл Металлист.
Мы все 90 минут контролировали, прессинговали. Реализация правда хромала. Но все-таки в конце получилось забить два гола. Есть результат. Мы довольны.
Прежде всего настраивал Подлепенца на давление, на прессинг. Не могли долго забить. Не могли мы реализовать моменты, но и не уступить в борьбе. У Жени был трудный период, у него что-то не получалось, но мы в него всегда верим. Сегодня он нас отблагодарил голами за доверие.
Никакой принципиальной игры с Альянсом не было, приехали – обыграли. Разве что Альянс хочет повышения в классе, тогда игра принципиальная", – сказал Кучер.
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