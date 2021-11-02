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Цыганык: Металлист уже подписал вингера Сан-Паулу Паулиньо Боя
О трансфере будет объявлено зимой
remonews.com
Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о том, что харьковский "
"Насколько я понимаю, Паулиньо уже купили. "Металлист" уже заплатил деньги за этого футболиста. Уже зимой Паулиньо станет игроком харьковского клуба.
Густаво и Пирани? Многое будет зависеть от переговорного процесса. Но вряд ли этих футболистов купят в ближайшее время, - сказал Цыганык.
Ранее сообщалось, что украинский клуб заплатит 1,8 млн евро за футболиста.
Футболист преимущественно играет правого вингера, но может закрыть как позицию на левом фланге, так и центрального форварда. Этот сезон Паулиньо провел в аренде в "Жувентуде" где забил 3 гола в 22 матчах чемпионата Бразилии.
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