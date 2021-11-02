  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Цыганык: Металлист уже подписал вингера Сан-Паулу Паулиньо Боя
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Металлист уже подписал вингера Сан-Паулу Паулиньо Боя

Первая лига
Обновлено
(3 голосов)

О трансфере будет объявлено зимой

Цыганык: Металлист уже подписал вингера Сан-Паулу Паулиньо Боя

remonews.com

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о том, что харьковский "Металлист" уже подписал вингера "Сан-Паулу" Паулиньо Боя.

"Насколько я понимаю, Паулиньо уже купили. "Металлист" уже заплатил деньги за этого футболиста. Уже зимой Паулиньо станет игроком харьковского клуба.

Густаво и Пирани? Многое будет зависеть от переговорного процесса. Но вряд ли этих футболистов купят в ближайшее время, - сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что украинский клуб заплатит 1,8 млн евро за футболиста.

Футболист преимущественно играет правого вингера, но может закрыть как позицию на левом фланге, так и центрального форварда. Этот сезон Паулиньо провел в аренде в "Жувентуде" где забил 3 гола в 22 матчах чемпионата Бразилии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Цыганык Паулиньо Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
02.11.2021 в 23:00
Не захлебнись, Лечить то некому будет.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
02.11.2021 в 23:04
Постараюсь
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
02.11.2021 в 22:57
Еще одни собиратели шлака по всем бразильским гетто. Потом будут искать хоть пару украинцев, чтоб в лимит вписаться.
Ответить
+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
02.11.2021 в 23:02
Ответить
0
0
rivnenskyi (Рівне)
02.11.2021 в 22:56
Хто вкурсі, як справи в Металіста з академією? Вкладають такі ж хороші гроші? Дуже хочеться, аби не тільки купували футболістів, а й готували своїх. Так солідніше.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
02.11.2021 в 22:58
Зачем академия? Ее содержать надо. Проще обезьян из пампасов Бразилии собирать
Ответить
+1
-1
avatar
satellite (Харьков)
02.11.2021 в 22:52
Красников,знает своё дело!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...