Цыганык: Металлист уже подписал вингера Сан-Паулу Паулиньо Боя

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о том, что харьковский " Металлист " уже подписал вингера "Сан-Паулу" Паулиньо Боя.

"Насколько я понимаю, Паулиньо уже купили. "Металлист" уже заплатил деньги за этого футболиста. Уже зимой Паулиньо станет игроком харьковского клуба.

Густаво и Пирани? Многое будет зависеть от переговорного процесса. Но вряд ли этих футболистов купят в ближайшее время, - сказал Цыганык.