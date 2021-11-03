Перенесенное северное противостояние команд Шахова и Калитвинцева – Первая лига в среду

Этот матч должен был состояться еще 2 октября (11 тур), если бы не вспышка коронавирусной болезни в команде житомирских "волков". Он был перенесен, как и 4 других календарных поединка подопечных Юрия Калитвинцева.

Так что, если у других команд Первой лиги уже по 16 сыгранных матчей, то у "Волыни" 14, а в "Полесья" - только 12. Поднимать статистику сыгранных поединков будут уже сегодня.

Посмотреть матч можно либо в Житомире на обновленном стадионе, либо на YouTube-канале от ТК "Футбол" – "Первая лига".

17:30 Волынь (Луцк) – Полесье (Житомир)

9-я команда Первой лиги принимает 12-ю – матч команд северных областей Украины. "Волынь" очень любит играть вничью в этом сезоне (6 раз), другое дело, что Полесья такого наоборот не любит. Здесь либо победа, либо поражение.

Четыре подряд поединка "волки" Юрия Калитвинцева не могут одержать победы, столько же матчей не могут забить больше 1 гола за игру. "Волынь" в позапрошлом туре обыграла "Кремень", но вот в 16-м туре проиграла "Агробизнесу". Оба соперника подходят к этому матчу в несколько отчаянном настроении.

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С 1960 года зафиксировано 64 очных противостояния, из них в 28 поединках побеждали житомирские "волки", в 16 – волынские "крестоносцы", а еще в 20 поединках были ничьи. Разница мячей также в пользу гостей – 94-72.

В прошлом сезоне, когда Житомир вернулся в Первую лигу, состоялось два матча между этими командами, они обменялись домашними победами со счетом 1:0.