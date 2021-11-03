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Кто-то слышал такое слово – "гол"? Волынь – Полесье 0:0

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Пусть там и было несколько неплохих ударов

Кто-то слышал такое слово – "гол"? Волынь – Полесье 0:0

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесью" больше требовалась победа в этой игре, ведь житомирские "волки" много пропустили из-за вспышки коронавируса в команде. Сейчас у "волков" самый большой аврал из всей Первой лиги.

"Волынь" очень мировая в этом сезоне. Неоднократно приближенные к руководству говорили о том, что перед командой впервые за последние годы не ставится задача возвращения в УПЛ. А значит, ничьи могут быть очень даже приемлемыми.

И в этой игре команда Альберта Шахова не форсировала событий, где по возможности «щипала» соперника, а вообще играла вторым номером. У "Полесья" было значительно больше моментов. Повезло хозяевам, что Сасовский невероятно сыграл в защите – помешал забить Шасталу, мяч пролетел в считанные сантиметры от собственных ворот.

У "Волыни" в этом поединке в атакующих действиях выделялся блондин Климец. Он или Кучеренко могли забить на последних минутах игры.

По крестоносцам уже понятно, а для "Полесья" такой счет является проблемой – 5 матчей подряд "волки" Калитвинцева не могут выиграть.

Перенесенный матч

Первая лига, 11 тур

03.11.2021, 17:30

Город Луцк, стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Денис Шурман (Киевская область)

Волынь (Луцк) – Полесье (Житомир) 0:0

Предупреждения: Сиаваш Хагназари (25), Максим Сасовский (51), Иван Цюпа (58) – Игорь Чайковский (24), Василий Грицук (58), Илья Чередниченко (76)

Волынь: 42 Неделько Виталий, 6 Войтиховский Максим, 45 Сасовский Максим, 61 Чернов Александр, 93 Цюпа Иван, 23 Кучеренко Александр, 16 Рябов Артур, 34 Климец Александр, 98 Ляшенко Андрей, 88 Хагназари Сиаваш (18 Миронюк Николай, , 17 Кобзарь Богдан.

Запасные: 71 Коркодим Арсений, 1 Крынский Владимир, 11 Кристин Владислав, 5 Кристин Станислав, 8 Чепелюк Александр, 10 Сад Валерий, 19 Теслюк Денис, 77 Квасов Ярослав, 9 Богомаз Назарий, 24 Янчук Дмитрий.

Главный тренер – Альберт Шахов

Полесья: 1 Махарадзе Заури, 15 Власюк Андрей (17 Сахневич Андрей, 90+2), 4 Гитченко Андрей, 5 Нестеров Андрей, 11 Шаповал Владислав (78 Чередниченко Илья, 61), 8 Огиря Владислав, 59 Козак Артем, 7 22 Грицук Василий, 46), 6 Бабенко Руслан, 9 Морозко Евгений (10 Оринчак Богдан, 75), 19 Шастал Дмитрий.

Запасные: 13 Яшков Антон, 3 Швец Сергей, 99 Андрущенко Максим, 16 Глагола Александр, 36 Терехов Артем, 12 Акубардия Бадри, 26 Коломоец Юрий, 23 Тимофеев Анатолий.

Главный тренер – Юрий Калитвинцев

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Полесье (Житомир) Александр Климец
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Комментарии (1)
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ruobosru (воркута)
04.11.2021 в 00:53
полесье просто ниочем..с таким-то составом...
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