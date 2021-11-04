Прохладно-безголевое северное дерби. Волынь – Полесье 0:0. Обзор матча

Завтра в Первой лиге будет начинаться 17 тур, а в среду "Полесье" сыграло перенесенный матч 11-го с луцкой "Волынью".

Обе команды являются середняками турнирной таблицы и их поединок минимально повлиял на нее: "Волынь" на один пункт дотянулась до тернопольской "Нивы", а "Полесье" обошло "Горняк-Спорт" и сравнялось по пунктам с "Краматорском".

Перенесенный матч

Первая лига, 11 тур

03.11.2021, 17:30

Город Луцк, стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Денис Шурман (Киевская область)

Волынь (Луцк) – Полесье (Житомир) 0:0

Видеообзор матча