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Прохладно-безголевое северное дерби. Волынь – Полесье 0:0. Обзор матча
ФК Волинь
Завтра в Первой лиге будет начинаться 17 тур, а в среду "Полесье" сыграло перенесенный матч 11-го с луцкой "Волынью".
Обе команды являются середняками турнирной таблицы и их поединок минимально повлиял на нее: "Волынь" на один пункт дотянулась до тернопольской "Нивы", а "Полесье" обошло "Горняк-Спорт" и сравнялось по пунктам с "Краматорском".
Перенесенный матч
Первая лига, 11 тур
03.11.2021, 17:30
Город Луцк, стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Денис Шурман (Киевская область)
Волынь (Луцк) – Полесье (Житомир) 0:0
Видеообзор матча
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