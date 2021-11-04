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Как вся УПЛ. Домашние матчи Металлиста посетило более 400 тысяч зрителей за сезон
Харьковчане продолжают уверенно лидировать по популярности у болельщиков
Фото: ФК Металлист
Футбольный клуб "Металлист", хотя и играет пока в Первой лиге, продолжает уверенно лидировать по популярности у болельщиков, опережая абсолютно все украинские клубы.
На каждый матч "Металлиста" в Харькове приходит в среднем в 8,3 раза больше людей, чем на игры клубов украинской Премьер-лиги.
В целом на 102 матчах УПЛ в этом сезоне побывало 419 791 болельщик. На 12 домашних матчах "Металлиста", которые состоялись после объявления Александром Ярославским о возрождении клуба, практически столько же — 408 328.
То есть средняя посещаемость домашних матчей "Металлиста" в Первой Лиге — 34 027 болельщиков, тогда как для УПЛ эта цифра — 4 115 человек. Причем почти каждая игра "желто-синих" собирает больше людей на трибунах, чем весь тур УПЛ, состоящий из восьми поединков.
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