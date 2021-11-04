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Как вся УПЛ. Домашние матчи Металлиста посетило более 400 тысяч зрителей за сезон

Первая лига
(2 голосов)

Харьковчане продолжают уверенно лидировать по популярности у болельщиков

Как вся УПЛ. Домашние матчи Металлиста посетило более 400 тысяч зрителей за сезон

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Футбольный клуб "Металлист", хотя и играет пока в Первой лиге, продолжает уверенно лидировать по популярности у болельщиков, опережая абсолютно все украинские клубы.

На каждый матч "Металлиста" в Харькове приходит в среднем в 8,3 раза больше людей, чем на игры клубов украинской Премьер-лиги.

В целом на 102 матчах УПЛ в этом сезоне побывало 419 791 болельщик. На 12 домашних матчах "Металлиста", которые состоялись после объявления Александром Ярославским о возрождении клуба, практически столько же — 408 328.

То есть средняя посещаемость домашних матчей "Металлиста" в Первой Лиге — 34 027 болельщиков, тогда как для УПЛ эта цифра — 4 115 человек. Причем почти каждая игра "желто-синих" собирает больше людей на трибунах, чем весь тур УПЛ, состоящий из восьми поединков.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (3)
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karpatoman (Львів)
04.11.2021 в 13:39
Харків'яни, говорячи про роздачу квитків бюджетникам і школярам, попередній оратор каже правду?
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xo66it (Оболонский Рейх)
04.11.2021 в 13:21
Да, да, да. Стране нужны рекорды - мы дадим стране рекорды. Сами же харьковчане пишут про полупустой стадион на Альянсе (но максимальные ковидные 26800 в протоколе) и раздачу билетов по школам и бюджетникам
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0
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usovvictor (Kharkov)
04.11.2021 в 13:17
...трансформация возникновения 2-х клубов убедительно показывает, как харьковчане соскучились по футболу...
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