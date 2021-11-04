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Цыганык: После выхода в УПЛ Металлист не будет менять тренера

Первая лига
(1 голосов)

Александр Кучер уверенно ведет команду в УПЛ

Цыганык: После выхода в УПЛ Металлист не будет менять тренера

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык высказал мнение о том, что в случае выхода в УПЛ "Металлист" не будет менять главного тренера команды Александра кучера.

"Я недавно был в Харькове, видел, как поставлена работа, тренировочный процесс.

У Кучера полное доверие. И со стороны президента, и со стороны директора клуба, и со стороны игроков.

Он будет тренером "Металлиста" в УПЛ", - сказал Цыганык.

Напомним, что сейчас "Металлист" уверенно лидирует в Первой лиге, опережая ближайшего конкурента ("Кривбасс") на 7 баллов

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В статье: Александр Кучер Игорь Цыганык Металлист (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (6)
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vlotko (Броди)
04.11.2021 в 18:58
Так прямо і залишать, він має відповідну освіту? Вірніше допуск, ліцензію?
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
04.11.2021 в 18:52
Но не долго. Спросите об этом у Михайленко, он это уже проходил.
Ответить
+1
-1
Dimoncho (Kharkiv)
04.11.2021 в 18:20
Да ты что?? Все в шоке! Очередной Великий Инсайд от Великого Инсайдера
Ответить
+3
0
Андрей(Киев) (Киев)
04.11.2021 в 18:12
Цыганченок во все дырки затычка.
Ответить
+5
0
krakow (Херсон)
04.11.2021 в 17:51
А, если поменяют? Дай слово,что тогда исчезнешь с радаров.
Ответить
+7
0
Kela (Одесса)
04.11.2021 в 17:50
так у него нет необходимой лицензии, для работы в упл, такая же ситуация была у Антонова с Черноморцем
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+1
0


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