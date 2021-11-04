Цыганык: После выхода в УПЛ Металлист не будет менять тренера

Украинский журналист Игорь Цыганык высказал мнение о том, что в случае выхода в УПЛ " Металлист " не будет менять главного тренера команды Александра кучера.

"Я недавно был в Харькове, видел, как поставлена работа, тренировочный процесс. У Кучера полное доверие. И со стороны президента, и со стороны директора клуба, и со стороны игроков. Он будет тренером "Металлиста" в УПЛ", - сказал Цыганык.

Напомним, что сейчас "Металлист" уверенно лидирует в Первой лиге, опережая ближайшего конкурента ("Кривбасс") на 7 баллов