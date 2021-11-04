Жулио Сезар: Гельзин хотел быть в Олимпике и тренером, и спортивным директором, и даже игроком

Бывший главный тренер " Олимпика " Жулио Сезар рассказал, почему у него не получилось в донецком клубе.

"Работать в Украине и "Олимпике" было для меня возможностью попробовать себя в качестве тренера. У меня было большое желание развиваться, но произошел конфликт с президентом клуба Владиславом Гельзиным. Он хотел занимать все роли – быть тренером и спортивным директором в то же время. Именно из-за этого я не захотел больше там работать.

Я не понимаю его. Мне не дали возможность создать команду, чтобы развивать футболистов, а потом продавать их в "Шахтер" или "Динамо". Я не собирался играть от обороны, моей идеей было играть с мячом, атаковать. Именно такая игра позволяет развивать таланты. Президент не дал мне возможности проявить себя и сделать то, что я хотел.

Можем взять примеры "Шахтера" и "Реала", как там тренеру дают развивать свои идеи. А в "Олимпике" президент хотел быть и тренером, и спортивным директором, и даже игроком. Это невозможно. В таких условиях, приведи хоть Гвардиолу или Моуринью, они не смогут себя реализовать. Это нереально. Это был плохой опыт, - сказал Жулио Сезар.