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Жулио Сезар: Гельзин хотел быть в Олимпике и тренером, и спортивным директором, и даже игроком

Первая лига
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Тренер рассказал, почему у него не получилось в Украине

Жулио Сезар: Гельзин хотел быть в Олимпике и тренером, и спортивным директором, и даже игроком

скриншот youtube

Новина українською

Бывший главный тренер "Олимпика" Жулио Сезар рассказал, почему у него не получилось в донецком клубе.

"Работать в Украине и "Олимпике" было для меня возможностью попробовать себя в качестве тренера. У меня было большое желание развиваться, но произошел конфликт с президентом клуба Владиславом Гельзиным. Он хотел занимать все роли – быть тренером и спортивным директором в то же время. Именно из-за этого я не захотел больше там работать.

Я не понимаю его. Мне не дали возможность создать команду, чтобы развивать футболистов, а потом продавать их в "Шахтер" или "Динамо". Я не собирался играть от обороны, моей идеей было играть с мячом, атаковать. Именно такая игра позволяет развивать таланты. Президент не дал мне возможности проявить себя и сделать то, что я хотел.

Можем взять примеры "Шахтера" и "Реала", как там тренеру дают развивать свои идеи. А в "Олимпике" президент хотел быть и тренером, и спортивным директором, и даже игроком. Это невозможно. В таких условиях, приведи хоть Гвардиолу или Моуринью, они не смогут себя реализовать. Это нереально. Это был плохой опыт, - сказал Жулио Сезар.

Напомним, Жулио Сезар возглавил донецкий "Олимпик" летом 2019 года, однако спустя всего 4 матча (все проиграны) бразилец был отправлен в отставку.

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В статье: Жулио Сезар Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
Бомбардир

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