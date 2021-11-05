Полузащитник Металлиста: В Кубке показали, что можем конкурировать с клубами УПЛ

Лучшим игроком 16-го тура Первой лиги ПФЛ признала полузащитника "Металлиста" Евгения Подлепенца. В матче с "Альянсом" (2:0) он вышел на замену сразу после перерыва и двумя своими голами помог команде одержать победу над непростым соперником.

- Евгений, насколько важно для тебя признание лучшим игроком тура?

- Всегда приятно получать такие награды. Это свидетельствует о том, что ты был хорош на поле и помог команде добыть 3 очка.

- С какими ожиданиями команда подходила к матчу с "Альянсом"? Насколько эта игра была для вас принципиальной, учитывая скандал в первом круге?

- Очень серьезно готовились к сопернику. С этой командой приятно играть в футбол, с ними получаются яркие матчи. Сейчас уже никому не интересно, что там было в первом круге. Требовалось обыграть их еще раз и доказать, что тогда это не было случайностью.

- Ты начинал матч на скамье запасных. Со стороны как считаешь, что команде помешало в первом тайме забить? Может, не хватало концентрации в завершающей стадии?

- Первые таймы всегда играть тяжелее. Команда соперника свежая, более сконцентрированная. Поэтому было сложнее.

- Какие наставления давал тебе лично Александр Кучер перед выходом на поле?

- Главное - выиграть единоборства, не допускать ошибок на своей половине поля. А уже потом, заверил, сыграет твое мастерство.

- Во втором тайме игроки "Альянса" чаще шли вперед. Это вас удивило или были готовы к такой игре соперника?

- Нет, не удивило. "Альянс" - самая играющая команда в Первой лиге, которая не отбивается 90 минут, а демонстрирует красивый комбинационный футбол.

- На 73-й минуте после передачи Танчика ты открыл счет в матче. После этого выдохнули с облегчением?

- Да, конечно, стало легче всей команде, не только мне. После гола "Альянс" начал играть активнее, больше футболистов бежало вперед, поэтому у них случались разрывы между линиями.

- На 83-й минуте Балули навесил, а ты ударом головой снял все вопросы о победителе матча. Наигранная комбинация?

- Я думаю, что все выдохнули и понимали, что победа от нас уже не ускользнет. Что касается комбинации, то мы на тренировках часто наигрываем передачи с флангов.

- Поделись эмоциями от дебютного дубля за харьковский клуб.

- Очень горжусь, что играю в этом клубе и помогаю реализовать все цели команды на сезон. И всегда приятно отличиться на нашем стадионе при своих болельщиках. Это что-то невероятное!

- Ощущаешь, что по игре и составу "Металлист" - это уже команда уровня Премьер-лиги?

- Я думаю, что так и есть. В Кубке мы показали, что можем конкурировать с клубами УПЛ.

- В следующем туре "Металлисту" предстоит играть против последней команды чемпионата - "Ужгорода". Согласишься с тем, что матчи с такими соперниками даже сложнее, чем с лидерами?

- Все команды Первой лизы конкурентоспособны, и ты не понимаешь, когда и где можешь допустить осечку. Поэтому мы стараемся настраиваться на всех своих соперников, - сказал Подлепенец.