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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тернопольский "тур" Купцов принимает родной Кривбасс, поединок аграрных клубов – Первая лига в пятницу

Первая лига
(1 голосов)
Тернопольский "тур" Купцов принимает родной Кривбасс, поединок аграрных клубов – Первая лига в пятницу

ФК Нива

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня двумя матчами начинается 17-й тур в Первой лиге.

Первый из матчей дня можно смотреть в YouTube-трансляции платформы "Первая лига", а второй – на канале Футбол 3.

14:15 Агробизнес (Волочиск) – ВПК-Агро (Шевченковка)

В истории этих команд-соседей в турнирной таблице было три матча: в прошлом сезоне соперники обменялись победами, а в начале этого 31 июля "ВПК-Агро" дома на днепровском стадионе "Метеор" разбил "Агробизнес" со счетом 3:0. Поэтому есть за что реабилитироваться команде из Хмельницкой области.

В прошлом туре оба соперника, отстающих в таблице, одержали долгожданные победы: команда Александра Чижевского – над "Волынью" (1:0), а Александра Грицая – над "Кременем" (2:0).

Хозяева стадиона "Юность" частенько в этом сезоне "соглашаются на компромисс" в счете (6 раз), а вот "ВПК-Агро" более бескомпромиссная команда, играли вничью только раз. Есть еще одна вещь, которую нужно отметить о гостях: они забили наименьшее количество голов из всех команд (только 10 за 15 матчей). Зато небольшое турнирное преимущество в "ВПК-Агро": у них еще один матч в запасе.

17:30 Нива (Тернополь) – Кривбасс (Кривой Рог)

8-я команда принимает 2-ю. В первом круге "Кривбасс" одержал сложную минимальную победу над "Нивой" 1:0. Тогда помощником главного тренера у хозяев стадиона "Горняк" был Андрей Купцов. Сегодня он во главе тернопольской команды.

В общем, противостояние этих команд насчитывает уже 23 матча, преимущество по количеству побед имеет "Кривбасс" - 14, когда у "Нивы" - только 8. Только в одном (!) поединке за все это время зафиксирована ничья. Статистика забитых-пропущенных мячей – 35-26, конечно, в пользу Кривого Рога.

По сравнению с "Кривбассом" (30 забитых голов) у "Нивы" (14 забитых) хромает атака. Да еще есть кадровые потери. Не сможет помочь атакующий полузащитник левого края Игорь Гатала, капитан-опорник или центрзах Тарас Мороз. Оба имеют перебор желтых карточек.

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В статье: Андрей Купцов Кривбасс (Кривой Рог) ВПК-Агро (Шевченковка) Агробизнес (Волочиск) Нива (Тернополь)
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