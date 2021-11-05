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Агробизнес - ВПК-Агро 1:0. Капитанский гол Игоря Курило, Волочиск привыкает к минимальным победам
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Первая лига, 17 тур
05.11.2021, 14:15
Город Волочиск, стадион "Юность"
Арбитр в поле – Евгений Цыбулько (Канев)
Агробизнес (Волочиск) – ВПК-Агро (Шевченковка) 1:0
Гол: Игорь Курило (23)
Предупреждения: Дмитрий Юхимович (45) – Иван Будняк (41), Александр Яровенко (45), Лука Коберидзе (74) Евгений Шевченко (63), Евгений Шевченко (75), Артем Дудик (90+2)
Удаление: Евгений Шевченко (75 – "ВПК-Агро")
Агробизнес: 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег, 17 Курило Игорь, 10 Юхимович Дмитрий, 3 Карась Даниил, 14 Думанюк Артур (22 Нагорный Игорь, 67), 8 Вербный Назар, 18 Когут Иван (80 Семенюк Сергей, 75), 13 Руслан Черненко, 21 Бойчук Игорь, 25 Груша Виталий (77 Сергей Петров, 75).
Запасные: 31 Артым Андрей, 20 Гудзинский Вадим, 45 Юрий Захарков, 16 Семенец Богдан.
Главный тренер – Александр Чижевский
ВПК-Агро: 35 Махновский Константин, 27 Сухарь Тимофей (32 Де Паула Мерседес Висенте, 64), 5 Шевченко Евгений, 4 Тарадуда Денис, 21 Пашаев Павел, 19 Косовский Сергей, 10 Литвиненко Иван (13 Коберидзе Лука, 46), 4 Де Жезус Насименто Даниэль Жунио (77 Наполов Сергей, 80), 8 Будняк Иван (70 Дудик Артем, 82), 39 Лепа Дмитрий, 7 Яровенко Александр (9 Кулиш Станислав, 72).
Запасные: 71 Бабичин Виктор, 28 Хубутия Акаки, 11 Колесник Даниил, 29 Палюх Сергей, 3 Слива Роман.
Главный тренер – Александр Грицай
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