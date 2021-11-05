Два легионера Металлиста оправились от травм и готовы сыграть с Ужгородом

7 ноября " Металлист " в Первой лиге будет играть с "Ужгородом".

В данном матче тренерский штаб "Металлиста" сможет рассчитывать на полузащитника Фареса Балули и нападающего Брайана Риаскоса.

Напомним, что 26-летний Балули не доиграл поединок предыдущего тура с "Альянсом" из-за повреждения колена, а 27-летний Риаскос и вовсе пропустил тот матч из-за травмы голеностопа.

Также отправился на матч и бразильский полузащитник Маилтон, однако его участие в поединке остается под вопросом. 23-летний легионер не появлялся на поле с 12 сентября из-за рецидива травмы.

Отметим, что после 16 туров Первой лиги "Металлист" возглавляет турнирную таблицу, опережая на 7 очков "Кривбасс". Начало воскресного матча в Ужгороде в 14:15.