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Шуст: При Курченко в Металлисте были безумные премиальные

Первая лига
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(3 голосов)

Но все быстро закончилось

Шуст: При Курченко в Металлисте были безумные премиальные

Фото: fc-metalist.com

Новина українською

Известный украинский голкипер Богдан Шуст, выступающий сейчас за "Ингулец", вспомнил период, проведенный в "Металлисте", когда харьковский клуб принадлежал ныне беглому олигарху Сергею Курченко.

"При Курченко в "Металлисте" были безумные премиальные. Нет, не 40 тысяч долларов за победу, где-то вдвое меньше. Правда, очень большие деньги. Это может и довело клуб до ручки.

Олег Шелаев, когда мы собирались, а человек сколько прожил и сколько видел: "Пацаны, не тештесь, потому что оно закончится". Мы на него так смотрели: Олег, ну когда они кончатся. А кончилось все очень скоро", - рассказал Шуст.

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В статье: Богдан Шуст Ингулец (Петрово) Металлист (Харьков)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (4)
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Red_Cat (Салоники)
05.11.2021 в 23:21
курченко - это вообще персонаж из какой-то альтернативной реальности. где вообще сейчас этот организм? прячется в ка.цапстане. так же, как дважды несудимый янук-овощ.
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Ol-g (Одесса)
05.11.2021 в 22:39
Кто не платил с них налоги? Металлист как налоговый агент.
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Цап-царап (Харків)
05.11.2021 в 23:04
Курченко точно не платил с них налоги? То, о чём рассказывают футболисты, точно им выплачивали? Это задекларировано? Если это нелегальные выплаты, то должны отвечать не только наниматели, но и те, что получали эти выплаты... Если их условия контрактов нарушались, то пусть предъявят эти контракты и отчитаются документально за задекларированные доходы и недополученную прибыль за своё звёздное существование в то время...
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В. Банев (Харків)
05.11.2021 в 22:39
Не хочеться вспоминать, но многие считали, что курочка это нормально, золотые, говорили, яйца будет нести.
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