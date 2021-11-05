Шуст: При Курченко в Металлисте были безумные премиальные

Известный украинский голкипер Богдан Шуст, выступающий сейчас за "Ингулец", вспомнил период, проведенный в " Металлисте ", когда харьковский клуб принадлежал ныне беглому олигарху Сергею Курченко.

"При Курченко в "Металлисте" были безумные премиальные. Нет, не 40 тысяч долларов за победу, где-то вдвое меньше. Правда, очень большие деньги. Это может и довело клуб до ручки.

Олег Шелаев, когда мы собирались, а человек сколько прожил и сколько видел: "Пацаны, не тештесь, потому что оно закончится". Мы на него так смотрели: Олег, ну когда они кончатся. А кончилось все очень скоро", - рассказал Шуст.