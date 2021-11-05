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Шуст: При Курченко в Металлисте были безумные премиальные
Но все быстро закончилось
Фото: fc-metalist.com
Известный украинский голкипер Богдан Шуст, выступающий сейчас за "Ингулец", вспомнил период, проведенный в "
"При Курченко в "Металлисте" были безумные премиальные. Нет, не 40 тысяч долларов за победу, где-то вдвое меньше. Правда, очень большие деньги. Это может и довело клуб до ручки.
Олег Шелаев, когда мы собирались, а человек сколько прожил и сколько видел: "Пацаны, не тештесь, потому что оно закончится". Мы на него так смотрели: Олег, ну когда они кончатся. А кончилось все очень скоро", - рассказал Шуст.
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