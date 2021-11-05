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Хитрый розыгрыш штрафного и бенефис Хобленко-Илича. Нива – Кривбасс 1:2. Обзор матча, видео голов

Первая лига
(1 голосов)
Хитрый розыгрыш штрафного и бенефис Хобленко-Илича. Нива – Кривбасс 1:2. Обзор матча, видео голов

ФК Кривбас

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" Александра Бабича одерживает победу на стадионе имени Романа Шухевича и продолжает "железно" держать вторую позицию за собой.

"Нива" во второй раз проигрывает под руководством Андрея Купцова, теперь "туров" могут обойти "Волынь", "Полесье" и "Краматорск" – у них матчи впереди.

Первая лига, 17 тур

05.11.2021, 17:30

Город Тернополь, стадион имени Романа Шухевича

Арбитр в поле – Александр Шандор (Львов)

Нива (Тернополь) – Кривбасс (Кривой Рог) 1:2

Голы: Максим Демчук (45+3) – Алексей Хобленко (10), Кристиан Илич (59)

Видеообзор матча

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В статье: Первая лига Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко Нива (Тернополь) Максим Демчук Кристиан Илич
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