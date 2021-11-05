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Хитрый розыгрыш штрафного и бенефис Хобленко-Илича. Нива – Кривбасс 1:2. Обзор матча, видео голов
ФК Кривбас
Криворожский "Кривбасс" Александра Бабича одерживает победу на стадионе имени Романа Шухевича и продолжает "железно" держать вторую позицию за собой.
"Нива" во второй раз проигрывает под руководством Андрея Купцова, теперь "туров" могут обойти "Волынь", "Полесье" и "Краматорск" – у них матчи впереди.
Первая лига, 17 тур
05.11.2021, 17:30
Город Тернополь, стадион имени Романа Шухевича
Арбитр в поле – Александр Шандор (Львов)
Голы: Максим Демчук (45+3) – Алексей Хобленко (10), Кристиан Илич (59)
Видеообзор матча
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