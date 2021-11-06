Краматорское проклятие Кременя, шанс отплаты для "орлов" Рыпана. Первая лига в субботу

Второй день продолжается розыгрыш 17 тура в Первой лиге. (в общей сложности он длится 4 дня), второй день действует новый временной "слот" начала матча – 14:15. Вчера в то же время начиналась игра "Агробизнес" – "ВПК-Агро".

Трансляции двух сегодняшних поединков можно посмотреть в YouTube на канале Первая лига.

13:15 Кремень (Кременчуг) – Краматорск

Ну не совсем "проклятие", но "камешки" из Полтавской области являются любимыми соперниками для команды из слобожанской части Донецкой. Представьте: за 9 поединков с 2011 ни одной победы команды из Кременчуга! Только 2 ничьи, а 7 побед – у "Краматорска". Показательная разница по забитым-пропущенным – 2-14.

В турнирной таблице пропасти не видно, 12 и 15 команд. "Краматорск" является самой бескомпромиссной командой лиги, владеет неплохой обороной (19 пропущенных) в отличие от "Кременя (31 пропущенный гол).

Кстати, а вы знаете, что в Первой лиге теперь новый самый молодой тренер? Раньше это звание было у коуча "Подолья" Виталия Костышина, а теперь оно у нового наставника "Кременя" Романа Локтионова, который всего на 6 дней моложе чем его коллега.

14:15 Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Олимпик (Донецк)

В истории этих команд был только 1 поединок – этого чемпионата во 2 туре. Тогда в Киеве "Олимпик" обыграл франковскую команду Олега Рыпана, сама игра стала холодным душем после победы над "Ужгородом" (6:0).

Теперь франковцы играют дома, да еще и у команды Сергея Литовченко есть значительные потери. Из-за перебора желтых карточек не сыграют трое (!) – капитан Иван Билый, Юрий Глущук и Владимир Дмитренко.