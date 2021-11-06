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Денис Ндукве завораживает голом со штрафного. Кремень – Краматорск 0:1

Первая лига
(1 голосов)

Непреодолимая команда Донбасса для "Кременя"

Денис Ндукве завораживает голом со штрафного. Кремень – Краматорск 0:1

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

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Первая лига, 17 тур

06.11.2021, 13:15

Город Кременчуг, стадион "Кремень Арена" имени Олега Бабаева

Арбитр в поле – Евгений Назаров (Харьков)

Кремень (Кременчуг) – Краматорск 0:1

Гол: Денис Ндукве (16)

Предупреждения: Анатолий Ульянов (40), Артем Товкач (69), Виталий Бойко (84) – Алексей Геловани (19), Денис Ндукве (25), Валерий Блажко (43)

Кремень: 69 Ермолов Даниил, 15 Головко Александр, 26 Ульянов Анатолий, 97 Сейтхалилов Сулейман, 35 Товкач Артем, 24 Сидоренко Владислав, 11 Галоян Симон (9 Навроцкий Максим, 65), 18 Бойко Виталий, 10 Белоус Сергей (89 Ализаде Тугай, 78), 20 Галата Денис.

Запасные: 77 Мирный Виталий, 19 Молько Владислав, 4 Виктор Пилипенко, 14 Сидоренко Даниил.

Исполняющий обязанности главного тренера – Роман Локтионов

Краматорск: 33 Поспелов Артем, 4 Агапов Максим, 5 Прокопчук Кирилл, 6 Витенчук Вадим, 8 Зубков Руслан, 13 Козлов Артем (99 Грачев Владимир, 74), 22 Мягков Павел, 30 Дорошенко Арсентий (88 Коробка Владимир 45 Ндукве Денис (43 Сухаров Александр, 46), 91 Блажко Валерий (9 Ермоленко Максим, 56), 98 Гелованный Алексей (38 Шушко Павел, 46).

Запасные: 12 Якубенко Никита, 10 Трояновский Евгений, 17 Гуничев Егор, 44 Медведев Александр.

Главный тренер – Алексей Городов

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В статье: Первая лига ФК Краматорск Кремень (Кременчуг) Денис Ндукве
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