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Прикарпатье – Олимпик 2:1. Реванш и четвертая подряд победа "орлов" Ивано-Франковска

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

А впереди – "Металлист"

Прикарпатье – Олимпик 2:1. Реванш и четвертая подряд победа "орлов" Ивано-Франковска

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ох же и разошлось "Прикарпатье" – четвертая победа подряд (спасибо за исправление "Poligraf P")! Эта команда похожа на песню "Гулєй" группы "Перкалаба". Как же разгулялись эти горные ребята! А помните, еще в середине прошлого сезона о такой команде "орлов" можно было только мечтать.

Не внушала оптимизма команда Олега Рыпана и в предыдущей игре этих же команд в Киеве на стадионе имени Банникова. Тогда "Олимпик" одержал победу – 2:0. На этот раз "Прикарпатье" проделало работу над ошибками, начало игру дома вторым номером и подловило олимпийцев на контратаках.

Цюцюра ворвался за спины двум защитникам и выбежал на встречу с голкипером Рыбаком. Повезло "Олимпику", что на этот раз его улов был в виде мяча.

Еще несколько минут и после штрафной со своей половины поля франковцы устроили гол: олимпийцы якобы отбились, но не повезло лидеру середины поля "Олимпика" Артему Цурупину. От него мяч вернулся к "орлам", Волошинович сбросил на Цюцюру, а капитан – под удар Семотюку. Владислав в касание пробил и удалось на славу: в штангу, а от нее – в ворота! Голкипер Рыбак на этот раз получил "улов" в воротах - 1:0.

Прикарпатье – Олимпик 2:1. Реванш и четвертая подряд победа "орлов" Ивано-Франковска - изображение 1

На второй тайм Сергей Литовченко устроил переворот в своем составе, выпустил атакующих Яловенко, ивуарийского 19-летнего вингера Нене Жуниора, очень редкого гостя в составе Влада Мудрика и Никиту Ходаковского. Через несколько минут у олимпийцев были свои моменты, нанесли такое количество ударов, как за весь первый тайм.

А пошло все по сценарию первого очного поединка, только в обратную сторону. Контрвыпад "Прикарпатья", Владислав Семотюк подключает Назара Воробчака, тот навешивает и на дальней штанге капитан Цюцюра забивает в падении головой с двух метров – 2:0.

Прикарпатье – Олимпик 2:1. Реванш и четвертая подряд победа "орлов" Ивано-Франковска - изображение 2

Другие команды сдались бы, "Олимпик" этого не сделал. Главный ассистент донецкой команды Вадим Семчук выполнил подачу, а на дальней штанге Ходаковский забил ногой – 2:1.

Олег Рыпан умело изменил акцент на оборону, немного затянул время заменами и Ивано-Франковск может праздновать очередную победу – уже на 4-м месте в такой непростой турнирной таблице!

Прикарпатье – Олимпик 2:1. Реванш и четвертая подряд победа "орлов" Ивано-Франковска - изображение 3

Первая лига, 17 тур

06.11.2021, 14:15

Город Ивано-Франковск, стадион "Рух"

Арбитр в поле – Клим Заброда (Киев)

Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Олимпик (Донецк) 2:1

Голы: Владислав Семотюк (15), Василий Цюцюра (60) – Никита Ходаковский (85)

Предупреждения: Роман Кузьмин (86) – Андрей Карвацкий (8), Максим Прядун (31), Вадим Семчук (50), Артем Цурупин (67), Роман Яловенко (90)

Прикарпатье: 24 Пицан Иван, 3 Француз Василий, 23 Квасный Николай, 11 Писко Михаил, 89 Матушевский Олег, 17 Семотюк Владислав, 19 Волошинович Ростислав, 15 Воробчак Назар (7 Кузьмин Роман, 77), 14 Цюцюра Василь (6 Рудюк Владимир), 21 Сондей Иван (34 Геник Василий, 90+1), 90 Барчук Роман (99 Горбаченко Владислав, 89).

Запасные: 1 Сердюк Роман, 5 Лень Олег, 10 Хома Андрей, 4 Пастух Иван, 77 Дытко Роман, 12 Сикач Николай, 2 Мащенко Даниил, 8 Толочко Роман.

Главный тренер - Олег Рыпан

Олимпик: 25 Рыбак Владислав, 9 Кириенко Игорь (15 Ходаковский Никита, 70), 99 Стрижак Андрей (8 Яловенко Роман, 46), 97 Карвацкий Андрей (14 Мудрик Владислав, 46), 3 Шевченко Александр (98 Калайтан Антон, 84 2 Трубочкин Иван, 91 Ковбаса Артем (7 Гбамбл Би Нене Жуниор, 46), 4 Ходуля Илья, 12 Прядун Максим, 6 Цурупин Артем, 19 Семчук Вадим.

Запасные: 1 Шеремета Тимофей, 31 Прокопенко Вадим, 17 Койдан Вячеслав.

Главный тренер - Сергей Литовченко

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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк) Василий Цюцюра Прикарпатье (Ивано-Франковск) Никита Ходаковский Владислав Семотюк
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Комментарии (9)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
06.11.2021 в 20:56
Рух ( стадіон ) у вогні)))
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.11.2021 в 16:40
Тарасику, не третя, а четверта перемога підряд. А франківцям треба збавити обороти, бо так ще й в УПЛ попадете. Уявляєте скільки головної болі із-за цього з'явиться у міського голови?
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+4
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
06.11.2021 в 17:02
Збавлять, як буде нагода заробити на конторі, програють любій команді. Такі команди набирають побільше очок восени, щоб навесні всім зливати.
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+3
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.11.2021 в 17:12
Ну так, Нива мабуть на це і розраховує...
+1
-1
енгельс гассанович (Тернопіль)
06.11.2021 в 17:26
В Ниві якраз пару гравців злили Прикарпаттю. Це всім відомо, бо на вас був великий коф перед грою. А коли буде навпаки, ваші самі проти себе поставлять, і злиють Ниві, і не тільки.
+1
-2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.11.2021 в 19:20
Так-так, всі хто програв Прикарпаттю, позливали свої матчі . І програвали прикарпатці не просто так, а працювали на контору. От поганці!
+1
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
06.11.2021 в 20:41
Та звичайно не всі, так було б дуже пальоно
0
0
artas@ (Львів)
06.11.2021 в 20:06
Дякую, враховано про 4 перемоги поспіль
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
06.11.2021 в 16:27
франковцы молодчики
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+4
0


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