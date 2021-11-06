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Прикарпатье – Олимпик 2:1. Реванш и третья подряд победа орлов Ивано-Франковска

Первая лига
(2 голосов)

А впереди – "Металлист"

Прикарпатье – Олимпик 2:1. Реванш и третья подряд победа орлов Ивано-Франковска

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

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Первая лига, 17 тур

06.11.2021, 14:15

Город Ивано-Франковск, стадион "Рух"

Арбитр в поле – Клим Заброда (Киев)

Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Олимпик (Донецк) 2:1

Голы: Владислав Семотюк (15), Василий Цюцюра (60) – Никита Ходаковский (85)

Предупреждения: Роман Кузьмин (86) – Андрей Карвацкий (8), Максим Прядун (31), Вадим Семчук (50), Артем Цурупин (67), Роман Яловенко (90)

Прикарпатье: 24 Пицан Иван, 3 Француз Василий, 23 Квасный Николай, 11 Писко Михаил, 89 Матушевский Олег, 17 Семотюк Владислав, 19 Волошинович Ростислав, 15 Воробчак Назар (7 Кузьмин Роман, 77), 14 Цюцюра Василь (6 Рудюк Владимир), 21 Сондей Иван (34 Геник Василий, 90+1), 90 Барчук Роман (99 Горбаченко Владислав, 89).

Запасные: 1 Сердюк Роман, 5 Лень Олег, 10 Хома Андрей, 4 Пастух Иван, 77 Дытко Роман, 12 Сикач Николай, 2 Мащенко Даниил, 8 Толочко Роман.

Главный тренер - Олег Рыпан

Олимпик: 25 Рыбак Владислав, 9 Кириенко Игорь (15 Ходаковский Никита, 70), 99 Стрижак Андрей (8 Яловенко Роман, 46), 97 Карвацкий Андрей (14 Мудрик Владислав, 46), 3 Шевченко Александр (98 Калайтан Антон, 84 2 Трубочкин Иван, 91 Ковбаса Артем (7 Гбамбл Би Нене Жуниор, 46), 4 Ходуля Илья, 12 Прядун Максим, 6 Цурупин Артем, 19 Семчук Вадим.

Запасные: 1 Шеремета Тимофей, 31 Прокопенко Вадим, 17 Койдан Вячеслав.

Главный тренер - Сергей Литовченко

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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк) Василий Цюцюра Прикарпатье (Ивано-Франковск) Никита Ходаковский Владислав Семотюк
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Комментарии (5)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.11.2021 в 16:40
Тарасику, не третя, а четверта перемога підряд. А франківцям треба збавити обороти, бо так ще й в УПЛ попадете. Уявляєте скільки головної болі із-за цього з'явиться у міського голови?
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+1
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енгельс гассанович (Тернопіль)
06.11.2021 в 17:02
Збавлять, як буде нагода заробити на конторі, програють любій команді. Такі команди набирають побільше очок восени, щоб навесні всім зливати.
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+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.11.2021 в 17:12
Ну так, Нива мабуть на це і розраховує...
+1
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
06.11.2021 в 17:26
В Ниві якраз пару гравців злили Прикарпаттю. Це всім відомо, бо на вас був великий коф перед грою. А коли буде навпаки, ваші самі проти себе поставлять, і злиють Ниві, і не тільки.
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0
Запорізьке Торпедо (zp)
06.11.2021 в 16:27
франковцы молодчики
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+2
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