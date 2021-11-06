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Прикарпатье – Олимпик 2:1. Реванш и третья подряд победа орлов Ивано-Франковска
А впереди – "Металлист"
Зняток із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 17 тур
06.11.2021, 14:15
Город Ивано-Франковск, стадион "Рух"
Арбитр в поле – Клим Заброда (Киев)
Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Олимпик (Донецк) 2:1
Голы: Владислав Семотюк (15), Василий Цюцюра (60) – Никита Ходаковский (85)
Предупреждения: Роман Кузьмин (86) – Андрей Карвацкий (8), Максим Прядун (31), Вадим Семчук (50), Артем Цурупин (67), Роман Яловенко (90)
Прикарпатье: 24 Пицан Иван, 3 Француз Василий, 23 Квасный Николай, 11 Писко Михаил, 89 Матушевский Олег, 17 Семотюк Владислав, 19 Волошинович Ростислав, 15 Воробчак Назар (7 Кузьмин Роман, 77), 14 Цюцюра Василь (6 Рудюк Владимир), 21 Сондей Иван (34 Геник Василий, 90+1), 90 Барчук Роман (99 Горбаченко Владислав, 89).
Запасные: 1 Сердюк Роман, 5 Лень Олег, 10 Хома Андрей, 4 Пастух Иван, 77 Дытко Роман, 12 Сикач Николай, 2 Мащенко Даниил, 8 Толочко Роман.
Главный тренер - Олег Рыпан
Олимпик: 25 Рыбак Владислав, 9 Кириенко Игорь (15 Ходаковский Никита, 70), 99 Стрижак Андрей (8 Яловенко Роман, 46), 97 Карвацкий Андрей (14 Мудрик Владислав, 46), 3 Шевченко Александр (98 Калайтан Антон, 84 2 Трубочкин Иван, 91 Ковбаса Артем (7 Гбамбл Би Нене Жуниор, 46), 4 Ходуля Илья, 12 Прядун Максим, 6 Цурупин Артем, 19 Семчук Вадим.
Запасные: 1 Шеремета Тимофей, 31 Прокопенко Вадим, 17 Койдан Вячеслав.
Главный тренер - Сергей Литовченко
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