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Рыбка: Все команды хотят подпортить Металлисту турнирную ситуацию
Харьковчане уверенно лидирует в Первой лиге
Фото: ФК Металлист
Голкипер "Металлиста" Александр Рыбка поделился впечатлениями после победы над "Ужгородом" (2:0).
- Сегодня у тебя было не очень много работы. Команда соперника смогла чем-то удивить? Возможно, "Металлисту" все же было не так просто, как планировалось?
- Конечно, я еще раз повторюсь, что на матчи с нами команды выходят с запредельной мотивацией, у всех есть желание отобрать очки. У нас своя цель, у них - своя. Мы движемся, идем к той цели, которую перед нами поставило руководство. Все команды хотят чуть-чуть подпортить нам турнирную ситуацию. Это нормально, это футбольная жизнь. Мы добились положительного результата, задачу выполнили, двигаемся дальше
- Недооценки соперника не было?
- Я же говорю, у нас все игры напряженные. Не думаю, что была какая-то недооценка. Мы готовились, знали, что команда на последнем месте, но у них бойцовский коллектив, собраны достаточно хорошие молодые ребята. Мы понимали, что нам тут будет непросто.
- Все-таки удалось отличиться дважды в воротах соперника, могли забивать еще. По твоему мнению, что не получилось у команды в этом матче?
- Не знаю, мы забили два мяча, в конце у нас тоже были моменты. Если бы все залетало, наверное, не интересно было бы. Интрига сохранялась до конца игры. Спасибо ребятам, что отнеслись к этому матчу ответственно. Всех с победой!
- Эта игра уже забывается, до перерыва в чемпионате остается еще три тура. Что говорят тренеры, смотря на завершение осенней части сезона?
- Сейчас надо отойти, чтобы сначала эмоции устаканались от этой игры, чтобы все улеглось. Потом уже будем думать о следующем матче. Мы готовимся к каждой игре одинаково, идем от матча к матчу. Мы никакие игры не выделяем, у нас есть своя цель, и мы постепенно к ней идем, - сказал Рыбка.
Напомним, "Металлист" уверенно продолжает лидировать в Первой лиге, опережая "Кривбасс" на 7 очков.
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