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Калитвинцев о поражении Полесья от Горняк-Спорта: На 100% готовности выйдем тогда, когда год закончится

Первая лига
(1 голосов)
Калитвинцев о поражении Полесья от Горняк-Спорта: На 100% готовности выйдем тогда, когда год закончится

Зняток із YouTube-каналу ФК Полісся

Новина українською

Главный тренер житомирского "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своей команды в матче 17 тура Первой лиги с "Горняк-Спортом" 0:1.

Инициатива была у нас, но за нее не дают три очка. Ожидали именно такой игры, что будет много борьбы. Не проиграли ее. Мяч был у нас под контролем, были хорошие моменты, проникающие передачи в штрафную. Не смогли поставить точку – встретиться с мячом и не только поразить ворота, но и попасть не во вратаря.

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Один из немногих моментов соперника – удар в рамку, и мы не успели накрыть мяч. Обидно, что потеряли три очка. Все шло так, как мы планировали, вот только мы хотели забить на один мяч больше соперника. Я сейчас был в раздевалке, мне нечем упрекнуть ребят. Все – борьба, контроль, острые передачи – все было. Но чего-то не хватило. Будем смотреть.

Физически команда выдержала хороший темп, это радует. Но пока мы наберем 100% – уже год закончится. На это мы никак не можем повлиять. Ребята терпели и это отлично, не было видно, что мы только… с кровати. Но мы на это не обращаем внимания – есть игра, нужно выигрывать. Вышли с этим мнением, но по итоговому счету ушли с другим.

Напомним, что "Полесье" пропустило 5 туров из-за вспышки коронавируса в клубе.

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В статье: Юрий Калитвинцев Первая лига Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Полесье (Житомир)
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Источник:
Полісся

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Комментарии (4)
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Полiccя (Житомир)
09.11.2021 в 14:20
это он так издевается ??? когда год закончиться ??? а может сразу когда чемпионат завершиться ????
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.11.2021 в 14:21
Житомир с таким составом должен за выход в ПЛ рубиться, Юра
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+1
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
08.11.2021 в 12:13
В його виправдання можу сказати, що від корони дійсно довго і важко відходиться.
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0
0
simply_the_best (Львов)
08.11.2021 в 11:42
Физруковские народные сказки
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+1
0


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