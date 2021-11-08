Калитвинцев о поражении Полесья от Горняк-Спорта: На 100% готовности выйдем тогда, когда год закончится

Главный тренер житомирского " Полесья " Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своей команды в матче 17 тура Первой лиги с "Горняк-Спортом" 0:1.

Инициатива была у нас, но за нее не дают три очка. Ожидали именно такой игры, что будет много борьбы. Не проиграли ее. Мяч был у нас под контролем, были хорошие моменты, проникающие передачи в штрафную. Не смогли поставить точку – встретиться с мячом и не только поразить ворота, но и попасть не во вратаря.

Один из немногих моментов соперника – удар в рамку, и мы не успели накрыть мяч. Обидно, что потеряли три очка. Все шло так, как мы планировали, вот только мы хотели забить на один мяч больше соперника. Я сейчас был в раздевалке, мне нечем упрекнуть ребят. Все – борьба, контроль, острые передачи – все было. Но чего-то не хватило. Будем смотреть.

Физически команда выдержала хороший темп, это радует. Но пока мы наберем 100% – уже год закончится. На это мы никак не можем повлиять. Ребята терпели и это отлично, не было видно, что мы только… с кровати. Но мы на это не обращаем внимания – есть игра, нужно выигрывать. Вышли с этим мнением, но по итоговому счету ушли с другим.