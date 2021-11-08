Подолье – Волынь 2:0. Долгожданный мяч, прекративший серию и невероятный гол Мораренко

Предпоследний поединок 17 тура начался позже примерно до 10 минут, причиной, похоже, было опоздание команды луцких "крестоносцев" – они подошли к подтрибунному помещению позже арбитров и игроков "Подолья".

Опоздали и пропускали. "Волынь" неплохо начала поединок, было несколько шансов их не реализовали, в частности, из-за хорошей игры центрбека Александра Пернацкого. Катастрофическими для "крестоносцев" стали 30-е минуты. А для "Подолья" это был бенефис арендованного у "Колоса" 20-летнего центрхава Станислава Мораренко. Он выполнил подачу с рикошетом от соперника, ставшей голевой – мяч завис над штрафной, а Савошко вколотил его головой – 1:0.

Здесь же скорая контратака, показательно в ощупь. Ян Морговский, участвовавший в первом голе, здесь поборолся и придержал мяч, отдал на фланг Прихне, а Дмитрий – на линию Мораренко. Стас развернулся и ударил под перекладину, недалеко от «девятки» – 2:0.

Тот же Мораренко мог забить еще и третий. А "Волынь", что интересно, отыграла два гола в этой игре – правда, с положением вне игры у Кобзаря и, наверное, с фолом (?) в случае Войтиховского.

"Подолье" наконец-то прерывает трехматчевую серию без голов и такую ​​же серию поражений. А дела "Волыни" не самые лучшие, хотя – в середине турнирной таблицы.

Первая лига, 17 тур

08.11.2021, 14:25

Город Хмельницкий, стадион "Подолье"

Арбитр в поле – Дмитрий Резников (Кропивницкий)

Подолье (Хмельницкий) – Волынь (Луцк) 2:0

Голы: Владимир Савошко (31), Станислав Мораренко (39)

Подолье: 23 Кучеренко Евгений, 7 Морговский Ян, 14 Воловик Александр, 32 Пернацкий Александр, 22 Корохов Евгений, 15 Лукович Александр, 2 Прихна Дмитрий, 33 Веремиенко Олег, 70 Мораренко Станислав, 17 Савошко Владимир, 18

Запасные: 12 Валион Алессио, 19 Островский Денис, 44 Матвеенко Эдуард, 10 Прилепа Владислав, 11 Коваль Станислав, 9 Волынец Даниил, 21 Ващишин Артур, 49 Каверин Виталий, 20 Панасенков Артем, 2

Главный тренер – Виталий Костышин

Волынь: 42 Неделько Виталий, 6 Войтиховский Максим, 45 Сасовский Максим, 61 Чернов Александр, 93 Цюпа Иван, 23 Кучеренко Александр, 16 Рябов Артур, 34 Климец Александр, 98 Ляшенко Андрей, 88 Хагназари Сиаваш, 17 Кобзарь Богдан

Запасные: 71 Коркодим Арсений, 4 Мороз Владислав, 8 Чепелюк Александр, 5 Кристин Станислав, 18 Миронюк Николай, 19 Теслюк Денис, 10 Сад Валерий, 9 Богомаз Назарий

Главный тренер – Альберт Шахов