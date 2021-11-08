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Подолье – Волынь 2:0. Долгожданный мяч, прекративший серию и невероятный гол Мораренко
Оказывается, Станислав не только жестко фолит
Зняток із трансляції ТК Футбол
Предпоследний поединок 17 тура начался позже примерно до 10 минут, причиной, похоже, было опоздание команды луцких "крестоносцев" – они подошли к подтрибунному помещению позже арбитров и игроков "Подолья".
Опоздали и пропускали. "Волынь" неплохо начала поединок, было несколько шансов их не реализовали, в частности, из-за хорошей игры центрбека Александра Пернацкого. Катастрофическими для "крестоносцев" стали 30-е минуты. А для "Подолья" это был бенефис арендованного у "Колоса" 20-летнего центрхава Станислава Мораренко. Он выполнил подачу с рикошетом от соперника, ставшей голевой – мяч завис над штрафной, а Савошко вколотил его головой – 1:0.
Здесь же скорая контратака, показательно в ощупь. Ян Морговский, участвовавший в первом голе, здесь поборолся и придержал мяч, отдал на фланг Прихне, а Дмитрий – на линию Мораренко. Стас развернулся и ударил под перекладину, недалеко от «девятки» – 2:0.
Тот же Мораренко мог забить еще и третий. А "Волынь", что интересно, отыграла два гола в этой игре – правда, с положением вне игры у Кобзаря и, наверное, с фолом (?) в случае Войтиховского.
"Подолье" наконец-то прерывает трехматчевую серию без голов и такую же серию поражений. А дела "Волыни" не самые лучшие, хотя – в середине турнирной таблицы.
Первая лига, 17 тур
08.11.2021, 14:25
Город Хмельницкий, стадион "Подолье"
Арбитр в поле – Дмитрий Резников (Кропивницкий)
Подолье (Хмельницкий) – Волынь (Луцк) 2:0
Голы: Владимир Савошко (31), Станислав Мораренко (39)
Подолье: 23 Кучеренко Евгений, 7 Морговский Ян, 14 Воловик Александр, 32 Пернацкий Александр, 22 Корохов Евгений, 15 Лукович Александр, 2 Прихна Дмитрий, 33 Веремиенко Олег, 70 Мораренко Станислав, 17 Савошко Владимир, 18
Запасные: 12 Валион Алессио, 19 Островский Денис, 44 Матвеенко Эдуард, 10 Прилепа Владислав, 11 Коваль Станислав, 9 Волынец Даниил, 21 Ващишин Артур, 49 Каверин Виталий, 20 Панасенков Артем, 2
Главный тренер – Виталий Костышин
Волынь: 42 Неделько Виталий, 6 Войтиховский Максим, 45 Сасовский Максим, 61 Чернов Александр, 93 Цюпа Иван, 23 Кучеренко Александр, 16 Рябов Артур, 34 Климец Александр, 98 Ляшенко Андрей, 88 Хагназари Сиаваш, 17 Кобзарь Богдан
Запасные: 71 Коркодим Арсений, 4 Мороз Владислав, 8 Чепелюк Александр, 5 Кристин Станислав, 18 Миронюк Николай, 19 Теслюк Денис, 10 Сад Валерий, 9 Богомаз Назарий
Главный тренер – Альберт Шахов
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