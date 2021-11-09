Бразильский новичок Металлиста прибыл в Харьков - ФОТО

В ночь на понедельник бразильский вингер Паулиньо Бойя прибыл в Харьков. Трансфер футболиста в "Металлист" будет оформлен в ближайшее время.

Харьковской публике 23-летнего вингера представит президент клуба Александр Ярославский в перерыве матча "Металлист" — "Прикарпатье".

Поединок состоится в субботу, 13 ноября, на стадионе "Металлист". Начало в 17:45.

Паулиньо принадлежит "Сан-Паулу", но в этом сезоне выступал на правах аренды в составе "Жувентуде". В 20 матчах бразильськой Серии А забил три гола. Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.