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Бразильский новичок Металлиста прибыл в Харьков - ФОТО

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Также известно, когда клуб представит 23-летнего вингера

Бразильский новичок Металлиста прибыл в Харьков - ФОТО

Фото: ФК Металлист

Новина українською

В ночь на понедельник бразильский вингер Паулиньо Бойя прибыл в Харьков. Трансфер футболиста в "Металлист" будет оформлен в ближайшее время.

Харьковской публике 23-летнего вингера представит президент клуба Александр Ярославский в перерыве матча "Металлист" — "Прикарпатье".

Поединок состоится в субботу, 13 ноября, на стадионе "Металлист". Начало в 17:45.

Паулиньо принадлежит "Сан-Паулу", но в этом сезоне выступал на правах аренды в составе "Жувентуде". В 20 матчах бразильськой Серии А забил три гола. Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.

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В статье: Паулиньо Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (8)
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alex.belogubko (одесса)
09.11.2021 в 16:09
будут бить ШД и ДК
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+1
-3
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c99baf (Харьков)
09.11.2021 в 18:34
Особенно дЫнаму...
Ответить
0
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 19:47
Смоктать Метал буде...
Ответить
+1
0
vladislav (Харьков)
09.11.2021 в 14:49
Всё правильно. Металл идёт в правильном направлении.
Ответить
+6
-3
vgolovan (полтава)
09.11.2021 в 13:13
динамо и шахтер должны задуматься
Ответить
+4
-3
avatar
2.dc (Николаев)
09.11.2021 в 13:44
) … о чем?
Ответить
+5
-2
Hanter44 (Baburka)
09.11.2021 в 13:57
О той жабе,что их давит.
+5
-7
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 19:49
Жаба - це твоя дружина дятел !
0
0


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