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Основной защитник Оболони зимой может покинуть клуб
Стороны пока что не договорились о новом контракте
Фото - ФК Оболонь
Защитник "
Контракт правого защитника действует до 30 ноября этого года. Если стороны не договорятся о пролонгации, футболист покинет столичный клуб в статусе свободного агента.
26-летний Безуглый присоединился к "Оболони" в марте 2017 года. В нынешнем сезоне Первой лиги футболист провел 11 матчей.
"Оболонь" после 17 туров занимает 3-е место во втором по силе дивизионе страны. 15 ноября команда Валерия Иващенко сыграет дома с "Ужгородом".
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