Основной защитник Оболони зимой может покинуть клуб

Защитник " Оболони " Никита Безуглый зимой может покинуть клуб.

Контракт правого защитника действует до 30 ноября этого года. Если стороны не договорятся о пролонгации, футболист покинет столичный клуб в статусе свободного агента.

26-летний Безуглый присоединился к "Оболони" в марте 2017 года. В нынешнем сезоне Первой лиги футболист провел 11 матчей.

"Оболонь" после 17 туров занимает 3-е место во втором по силе дивизионе страны. 15 ноября команда Валерия Иващенко сыграет дома с "Ужгородом".