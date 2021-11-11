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Основной защитник Оболони зимой может покинуть клуб

Первая лига
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Стороны пока что не договорились о новом контракте

Основной защитник Оболони зимой может покинуть клуб

Фото - ФК Оболонь

Новина українською

Защитник "Оболони" Никита Безуглый зимой может покинуть клуб.

Контракт правого защитника действует до 30 ноября этого года. Если стороны не договорятся о пролонгации, футболист покинет столичный клуб в статусе свободного агента.

26-летний Безуглый присоединился к "Оболони" в марте 2017 года. В нынешнем сезоне Первой лиги футболист провел 11 матчей.

"Оболонь" после 17 туров занимает 3-е место во втором по силе дивизионе страны. 15 ноября команда Валерия Иващенко сыграет дома с "Ужгородом".

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В статье: Оболонь (Киев)
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