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Краматорск – Агробизнес 1:1. Маэстро Черненко сгоняет паука с "девятки"
Команде Донбасса не хватило гола от капитана
Зняток із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 18 тур
12.11.2021, 13:15
город Краматорск, стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Дмитрий Евтухов (Днепр)
Краматорск – Агробизнес (Волочиск) 1:1
Голы: Руслан Зубков (69) – Руслан Черненко (86)
Предупреждения: Павел Шушко (28), Максим Агапов (58)
Краматорск: 33 Поспелов Артем, 4 Агапов Максим, 5 Прокопчук Кирилл (44 Медведев Александр, 87), 6 Витенчук Вадим, 8 Зубков Руслан, 22 Мягков Павел (10 Трояновский Евгений, 89), 30 Дорошенко Арниций (2 Сеницкий Юрий, 78), 38 Шушко Павел, 88 Коробка Владимир (13 Козлов Артем, 46), 91 Блажко Валерий (17 Гуничев Егор, 90), 99 Грачев Владимир.
Запасные: 12 Якубенко Никита, 15 Сафонов Даниил, 18 Прокопчук Дмитрий, 19 Куканов Никита, 98 Гелован Алексей.
Главный тренер – Алексей Городов
Агробизнес: 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег (77 Петров Сергей, 46), 17 Курило Игорь, 3 Карась Даниил, 14 Думанюк Артур (80 Семенюк Сергей, 82), 8 Вербный Назар, 10 Юхимович Дмитрий, 22 Нагорный Игорь, 13 Руслан Черненко, 21 Бойчук Игорь, 25 Груша Виталий.
Запасные: 1 Задерейко Антон, 31 Артим Андрей, 20 Гудзинский Вадим, 16 Семенец Богдан.
Главный тренер – Александр Чижевский
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