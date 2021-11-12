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Олимпик – Нива 0:1. Прямой удар со штрафного от Вовченко и надежный голкипер Механив

Первая лига
(1 голосов)

Это и был залог победы

Олимпик – Нива 0:1. Прямой удар со штрафного от Вовченко и надежный голкипер Механив

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче

Первая лига, 18 тур

12.11.2021, 14:15

Город Чернигов, стадион "Юность"

Арбитр в поле – Виталий Маляр (Хмельницкий)

Олимпик (Донецк) - Нива (Тернополь) 0:1

Гол: Семен Вовченко (35)

Олимпик: 1 Шеремета Тимофей, 8 Яловенко Роман, 19 Семчук Вадим, 6 Цурупин Артем, 12 Прядун Максим, 4 Ходуля Илья, 91 Ковбаса Артем, 2 Трубочкин Иван, 23 Новиков Вадим, 9 Кириенко Игорь, 9

Запасные: 25 Рыбак Владислав, 31 Прокопенко Вадим, 10 Заречнюк Евгений, 5 Глущук Юрий, 99 Стрижак Андрей, 3 Шевченко Александр, 14 Мудрик Владислав, 17 Койдан Вячеслав, 98 Калайтан Антон, 15 Ходаковский Никита

Главный тренер – Сергей Литовченко

Нива: 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 4 Зинь Андрей, 21 Вовченко Семен, 50 Дворовенко Владислав, 15 Мороз Тарас, 99 Малащук Андрей, 24 Козак Богдан, 23 Бычек Константин, 10 Ризнык Андрей, 9 Кисленко Сергей

Запасные: 71 Жупанский Виталий, 33 Демчук Максим, 65 Васько Артем, 2 Скакун Андрей, 8 Дедух Руслан, 7 Семенина Игорь, 88 Процив Максим, 18 Кобеля Александр, 77 Мамешев Магомед

Главный тренер – Андрей Купцов

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В статье: Первая лига Олимпик (Донецк) Нива (Тернополь) Семен Вовченко Максим Механив
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Комментарии (1)
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andyqd (Сан Хосе)
12.11.2021 в 16:46
Вовченко и Механив - львы матча
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