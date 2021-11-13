ВПК-Агро – Подолье 1:0. Команда Грицая дожимает красивым ударом Литвиненко

Откровенно: это был один из самых скучных матчей в этом сезоне Первой лиги. И это счастье, что в нем забили гол. В первом тайме казалось, что взятие ворот на этом плохоньком газоне стадиона "Метеор" не случится никогда.

"ВПК-Агро" как в большинстве своих поединков, владел территориальной инициативой, но к опасным эпизодам это почему-то не приводило - за исключением одного полумомента. "Подолье" получило лучшие шансы, чем у соперника, выйти вперед.

Интереснее стало во второй половине встречи, когда был удален центрфорвард "Подолья" Игорь Карпенко из-за второй желтой карточки - он выбивал мяч рукой из рук голкипера Константина Махновского.

Здесь же, в следующей атаке, "ВПК-Агро" забил судьбоносный гол. Олег Веремиенко выбивал мяч перед своей штрафной, а вышел пас на ход Ивану Литвиненко. Атакующий хавбек пробил сильно в касание и мяч затрепетал в сетке – 1:0.

В меньшинстве "Подолье" предприняло несколько попыток отыграться, Виталий Костышин применил весь арсенал замен, чтобы изменить ход встречи. Как и его коллега Александр Грицай – чтобы затянуть время и освежить команду. Удачнее это как раз вышло в "ВПК-Агро", команда победила и постепенно вылезает с дна турнирной таблицы. А хмельницкая команда наоборот – стремительно идет на дно.

Первая лига, 18 тур

13.11.2021, 15:30

Город Днепр, стадион "Метеор"

Арбитр в поле – Павел Дубровец (Житомир)

ВПК-Агро (Шевченковка) – Подолье (Хмельницкий) 1:0

Гол: Иван Литвиненко (66)

Удаление: Игорь Карпенко (65 – вторая желтая)

Предупреждения: Дмитрий Лепа (26), Сергей Палюх (34) – Игорь Карпенко (34), Александр Воловик (68), Евгений Цыбульник (69), Артем Панасенков (85)

ВПК-Агро: 35 Константин Махновский, 4 Денис Тарадуда, 21 Павел Пашаев, 32 Висенте (27 Тимофей Сухарь, 76), 6 Де Жезус, 3 Роман Слива, 29 Сергей Палюх, 19 Сергей Косовский, 39 Дмитрий Лепа (8 Иван Буда 76), 10 Иван Литвиненко (13 Лука Коберидзе, 71), Александр Яровенко (Станислав Кулиш, 50)

Запасные: 71 Виктор Бабичин, 70 Артём Дудик, 77 Сергей Наполов, 28 Акаки Хубутия, 25 Дмитрий Шевченко

Главный тренер – Александр Грицай

Подолье: 23 Евгений Кучеренко, 33 Олег Веремиенко, 14 Александр Воловик, 32 Александр Пернацкий, 22 Евгений Корохов, 15 Александр Цыбульник, 70 Станислав Мораренко (49 Виталий Каверин, 64), 19 Денис Островский, 11 Станислав Ващишин (29 Дмитрий Жикол, 82), 17 Владимир Савошко (20 Артем Панасенков, 78), 18 Игорь Карпенко

Запасные: 12 Алессио Валион, 10 Владислав Прилепа, 9 Дмитрий Волынец, 44 Эдуард Матвеенко

Главный тренер – Виталий Костышин