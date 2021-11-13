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Металлист – Прикарпатье 4:0. Герои Танчик и Риаскос, победа с результативными ошибками арбитров

Первая лига
Обновлено
(6 голосов)
Металлист – Прикарпатье 4:0. Герои Танчик и Риаскос, победа с результативными ошибками арбитров

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

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Первая лига, 18 тур

13.11.2021, 17:45

Город Харьков, ОСК "Металлист"

Арбитр в поле – Александр Дердо (Черноморск)

Металлист (Харьков) – Прикарпатье (Ивано-Франковск) 4:0

Голы: Брайан Риаскос (14, 48), Владимир Танчик (43), Матеус Пейшото (62)

Металлист: 23 Александр Рыбка, 2 Александр Мизюк (29 Вячеслав Танковский, 60), 47 Юрий Романюк (12 Евгений Подлепенец, 60), 24 Виталий Федоров, 17 Егор Демченко, 20 Сергей Горбунов, 34 Владимир Танчик, 10 (86 Руслан Фомин, 82), 5 Эдуард Сарапий, 11 Виейра Кампос Пейшото (88 Евгений Рязанцев, 87), 94 Хосе Брайан Риаскос Валенсия

Запасные: 1 Даниил Каневцев, 14 Антон Поступаленко, 30 Кадим Гаррис, 44 Евгений Банада

Главный тренер – Александр Кучер

Прикарпатье: 24 Иван Пицан, 15 Назарий Воробчак, 3 Василий Француз (12 Николай Сикач, 84), 5 Олег Лень, 89 Олег Матушевский (2 Даниил Мащенко, 73), 4 Иван Пастух, 6 Владимир Рудюк, 17 Владислав Семотюк, 2 Иван Сондей (34 Василий Геник, 75), 14 Василий Цюцюра (7 Роман Кузьмин, 61), 90 Роман Барчук (99 Владислав Горбаченко, 66)

Запасные: 1 Роман Сердюк, 77 Роман Дитко, 44 Виталий Пархуць

Главный тренер – Олег Рыпан

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В статье: Первая лига Владимир Танчик Фарес Балули Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлист (Харьков) Брайан Риаскос
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(6 голосов)
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Комментарии (8)
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KadimXa (Харьков)
13.11.2021 в 20:29
А что за ошибки? Да первый гол возможно офсайд. Учитывая уровень арбитров ,которые даже с var косячат то это нормально.
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0
0
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Просто Толик (Одесса)
13.11.2021 в 20:13
мкг
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+2
-4
ukatan (Харьковская обл.)
13.11.2021 в 20:18
Родной, тебе не надоело? Каждый раз одно и то же.
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+1
0
KadimXa (Харьков)
13.11.2021 в 20:27
Что там Черноморец? Обратно в перДив?
Ответить
0
0
ponomarenko (Харьков)
13.11.2021 в 20:08
Акцентирую внимание на том, что в перерыве Металлист представил нового игрока из Бразилии, за которого заплатили 1-2 миллиона долларов. Где те горе-предсказатели, которые тут пердели в лужу, что после выборов мэра Ярославский "забудет" про команду?
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+3
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 20:00
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+1
0
grassion (Харьков)
13.11.2021 в 19:44
А почему только Танчик и Риаскос? Пейшото то же гол забил, Балули две РП отдал...
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+2
0
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Тамер (Харків)
13.11.2021 в 20:22
Тому що тараска матчі не дивиться
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0
0


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