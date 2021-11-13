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Металлист – Прикарпатье 4:0. Герои Танчик и Риаскос, победа с результативными ошибками арбитров
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Первая лига, 18 тур
13.11.2021, 17:45
Город Харьков, ОСК "Металлист"
Арбитр в поле – Александр Дердо (Черноморск)
Металлист (Харьков) – Прикарпатье (Ивано-Франковск) 4:0
Голы: Брайан Риаскос (14, 48), Владимир Танчик (43), Матеус Пейшото (62)
Металлист: 23 Александр Рыбка, 2 Александр Мизюк (29 Вячеслав Танковский, 60), 47 Юрий Романюк (12 Евгений Подлепенец, 60), 24 Виталий Федоров, 17 Егор Демченко, 20 Сергей Горбунов, 34 Владимир Танчик, 10 (86 Руслан Фомин, 82), 5 Эдуард Сарапий, 11 Виейра Кампос Пейшото (88 Евгений Рязанцев, 87), 94 Хосе Брайан Риаскос Валенсия
Запасные: 1 Даниил Каневцев, 14 Антон Поступаленко, 30 Кадим Гаррис, 44 Евгений Банада
Главный тренер – Александр Кучер
Прикарпатье: 24 Иван Пицан, 15 Назарий Воробчак, 3 Василий Француз (12 Николай Сикач, 84), 5 Олег Лень, 89 Олег Матушевский (2 Даниил Мащенко, 73), 4 Иван Пастух, 6 Владимир Рудюк, 17 Владислав Семотюк, 2 Иван Сондей (34 Василий Геник, 75), 14 Василий Цюцюра (7 Роман Кузьмин, 61), 90 Роман Барчук (99 Владислав Горбаченко, 66)
Запасные: 1 Роман Сердюк, 77 Роман Дитко, 44 Виталий Пархуць
Главный тренер – Олег Рыпан
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