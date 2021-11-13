Металлист – Прикарпатье 4:0. Герои Танчик и Риаскос, победа с результативными ошибками арбитров

Акцентирую внимание на том, что в перерыве Металлист представил нового игрока из Бразилии, за которого заплатили 1-2 миллиона долларов. Где те горе-предсказатели, которые тут пердели в лужу, что после выборов мэра Ярославский "забудет" про команду?