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Металлист представил новичка в перерыве матча с Прикарпатьем
Паулиньо обнялся с Ярославским прямо на газоне ОСК Металлист
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Металлист" представил новичка Паулиньо из "Сан-Паоло" в перерыве матча с "Прикарпатьем". "Паулиньо - это суперигрок, суперчеловек!", – приводит слова Ярославского клубный сайт.
"Я обещал болельщикам, что у нас будут играть игроки высочайшего уровня и продолжаю выполнять обещание. Паулиньо – это суперигрок, суперчеловек! Я надеюсь, что он принесет "Металлист" и всему Харькову много радостных эмоций и забьет много голов за нашу команду!", – рассказал Александр Ярославский.
Паулиньо поблагодарил президента футбольного клуба "Металлист" и болельщиков за радушный прием и выразил восхищение от первых дней пребывания в Харькове.
"Спасибо президенту! Спасибо "Металлисту"! Меня переполняет гордость. Я уже несколько дней нахожусь в Харькове и восхищен этим городом, аэропортом, стадионом и отелем Kharkiv Palace. А теперь я рядом с болельщиками моего нового клуба и меня переполняют невероятные эмоции! Я счастлив, что нахожусь здесь, в футбольном клубе "Металлист"!", – прокомментировал клубной пресс-службе Паулиньо.
Игрок получил в харьковском клубе 77 номер.
Паулиньо продолжит выступать в аренде за "Жувентуде" до января, после чего сможет присоединится к "Металлисту". Портал Transfermarkt оценивает сумму сделки в 1,6 миллиона евро.
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