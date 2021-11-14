Кривбасс – Горняк-Спорт 0:0. Команда Жабченко лишила очков и Металлист, и его конкурента

Горишние Плавни становятся действительно "горишними" в турнирной таблице Первой лиги. К этому следует привыкнуть конкурентам. Потому что начиналось все для команды Игоря Жабченко совсем грустно, самая плохая атака, предпоследнее место… А где-то из 11 тура эту команду словно подменили! Если кто-то в первом круге обыгрывал "Горняк-Спорт" и хочет так же легко поступить и в этот раз, им можно сказать: наивные! Смотрите последние матчи этой команды, а не свой опыт, дежавю здесь не работает.

"Кривбасс" выигрывал у коллег "красно-черных" в Горишних Плавнях. А у себя на поле этого сделать не смог. Подопечные Александра Бабича начали "за здравие": опасно простреливал Алексей Хобленко, навешивал со штрафного Артем Щедрый, пробивал Андрей Мостовой. Ну и что ты скажешь – Денис Васин запорол два шикарных момента. Да и привычно голкипер "Горняк-Спорта" Клищук отличался хорошими сейвами – прекрасное усиление команды, закрывшее вопрос с позицией №1.

Подопечные Игоря Жабченко ответили во втором тайме опасными прострелами-подачами с левого фланга. Но и здесь ни Паламар, ни Яворский не забили.

Так что "Горняк-Спорт" раньше отобрал очки у "Металлиста" (1:1), а теперь то же делает и с его условным преследователем, все же расстояние гигантское, - "Кривбассом". Прервана 4-матчевая победная серия команды Бабича. А сам "Горняк-Спорт" уже 9 матчей не проигрывает.

Первая лига, 18 тур

14.11.2021, 13:15

Город Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр в поле – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Кривбасс (Кривой Рог) – Горняк-Спорт (Горешные Плавни) 0:0

Предупреждения: Андрей Мостовой (71) – Вадим Яворский (36), Эмин Сафиханов (38), Клебер (62), Богдан Чуев (81), Роман Никитюк (86)

Кривбасс: 23 Богдан Сарнавский, 2 Вячеслав Рябов (6 Клим Приходько, 46), 3 Владимир Заименко, 22 Андрей Мостовой, 4 Артем Гордиенко, 9 Алексей Хобленко, 11 Никита Татарков, 16 Кристиан Илич (70 Вагнер), 3 Денис Васин (13 Иван Зотько, 88), 45 Артем Щедрый, 50 Дмитрий Семенов

Запасные: 41 Роман Лепка, 5 Александр Пятов, 8 Игорь Яровой, 17 Назар Малиновский, 18 Александр Горват, 20 Дмитрий Фатеев, 24 Зураб Гигашвили, 73 Денис Балан

Главный тренер – Александр Бабич

Горняк-Спорт: 23 Андрей Клищук, 19 Эмин Сафиханов (21 Клебер, 54), 4 Роман Никитюк, 3 Богдан Чуев, 15 Денис Черныш, 7 Артем Семка, 10 Руслан Паламар, 8 Артем Мильченко, 77 Вадим Яворский, 77 9 Сергей Романов, 83), 11 Андрей Понедельник

Запасные: 26 Георгий Климов, 16 Ярослав Ямполь, 12 Владислав Громенко, 17 Александр Кожевников, 6 Артём Кулаковский, 18 Бруно

Главный тренер – Игорь Жабченко