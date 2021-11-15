"Пивовары" против "медведей" – Первая лига в понедельник

Последний матч 18 тура в Первой лиге. До этого почти во всех поединках были забиты голы, только в одной игре "Кривбасс" – "Горняк-Спорт" обошлись нулевой ничьей.

Сегодняшний поединок можно посмотреть в Киеве на стадионе Оболонь-Арена или в трансляции по телеканалу Футбол 3.

18:30 Оболонь (Киев) – Ужгород

Бесспорным фаворитом в этом поединке будут "пивовары", команда, занимающая 3 место в лиге. Хотя и из-за удаления в предыдущей игре матч пропустит защитник Оболони Олег Бородай.

Их соперник – последняя команда чемпионата. Задача команды Богдана Блавацкого – просто брать очки, где это возможно. В предыдущем матче уступили "Металлисту" 0:2. "Оболонь" же уступила "Альянсу" 2:3.

У "Ужгорода" есть новичок-нападающий Илья Корнев, он уже успел дебютировать – вышел на замену в игре с "Металлистом". А команда "Оболони" на неделе успела побывать на заводе инвестора клуба Александра Слободяна, продегустировали, как сообщает официальный сайт, 6 видов пива.

Напомним, что в единственной встрече этих команд в первом круге победу в Ужгороде праздновали подопечные Валерия Иващенко - 2:0.