Кучер: Надеюсь, Риаскос и Пейшото будут забивать и дальше

Главный тренер "Металлист" Александр Кучер прокомментировал разгромную победу над "Прикарпатьем" (4:0).

- Хорошая игра получилась, как мы и предполагали. Открытая, со множеством моментов. Уверен, что она понравилась и зрителям, и телезрителям. Мы добыли заслуженную победу. 4:0, три очка есть. Впереди у нас два непростых матча - с "Олимпиком" и "Оболонью". Надо достойно завершить год, максимально подготовиться к играм.

- Риаскос снова оформил дубль. В последних трех матчах на "Металлисте" он отличился четыре раза. Можно сказать, что он набрал свои лучшие кондиции?

- То, что Брайан забивает, это хорошо. Сегодня голами отметились и Риаскос, и Пейшото. Думаю, это ребята, которые должны забивать в принципе. Конечно, голы придают им уверенности, это для нас большой плюс. Надеюсь, они продолжат в том же духе и будут забивать и дальше.

- Порох в последних матчах регулярно выходил в основе, а сегодня его не было в заявке. Это как-то связано с его попаданием в расширенный список молодежной сборной Украины или есть какая-то другая причина?

- У Богдана была температура, болело горло, он остался дома. Сделали тест - отрицательный, так что все нормально. Надеюсь, через пару дней он вернется в строй.

- Как вы уже сказали, до перерыва в чемпионате осталось два тура. Можете уже приоткрыть секрет, какие планы у команды на зимнюю паузу?

- Отдохнем полтора месяца. Соберемся где-то, наверно, 14-15 января и проведем два или три сбора в Турции.

- Осталось два тура, а заработал ли кто-то из футболистов досрочный отпуск? Бывают такие случаи...

- Нет, пусть даже не надеются, никаких досрочных отпусков не будет. Мы все должны быть вместе, у нас один коллектив. Впереди очень непростые игры, с командами, которые претендуют на 3–4 место, то есть на выход в плей-офф, переходные матчи за право выступать в элите. Игры обещают быть интересными. Так что мы все должны быть здоровы, в боевой готовности.

- На представленного сегодня Александром Ярославским новичка Паулиньо можно рассчитывать в оставшихся двух матчах?

- Нет, он сможет играть уже после Нового года. Конечно, хотелось бы увидеть его на поле и раньше. Но и так он тренируется с командой, адаптируется, это уже большой плюс для нас, — сказал Кучер.