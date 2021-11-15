Танчик: У Металлиста на каждый матч уходит много энергии

Игрок харьковского "Металлиста" Владимир Танчик поделился эмоциями после победы над "Прикарпатьем" (4:0).

- Можно сказать, что "Металлист" выиграл на классе?

- Да, провели достойную игру, забили по два мяча в каждом из таймов. Думаю, это хорошая победа.

- Прокомментируй свой гол. Забил, можно сказать, как центрфорвард.

- Да уже не помню момент, как-то оказался там. Получилась хорошая подача от Романюка, я забил головой. Само собой получилось.

- Это первый гол головой в твоей карьере?

- Нет, точно не первый. За "Олимпик" 100% забивал головой. Мяча два было.

- Ты сегодня успел сыграть на трех позициях: в первом тайме на разных флангах, во втором перешел в оборону. Для тебя это не проблема?

- Совершенно не проблема, обычное дело. Отрабатывали это и на сборах, и на тренировках.

- Много энергии ушло на этот матч?

- У нас каждый матч так, всегда много энергии уходит. Постоянно много бегаем, каждая игра получается очень боевой, много борьбы. Все матчи получаются тяжелыми, этот не исключение.

- "Прикарпатье" сегодня не закрывалось. Было ли от этого легче для вас?

- Да, они вращали игру, забирали мяч, переводили его на нападающих, смещались в разные зоны. Игра была быстрой.

- После четвертого гола команда немного расслабилась, не так ли?

- Тяжело сказать. Думаю, что команда просто чуть подустала. Соперники просто не успевали за нами, у нас появлялось больше свободных зон. В любом случае, мы контролировали игру, - сказал Танчик.