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Оффсайд, который трудно было не заметить. Эксперт разобрал судейство матча Металлист - Прикарпатье

Первая лига
(2 голосов)

Металлист - Прикарпатье 4:0. Судейский анализ матча

Оффсайд, который трудно было не заметить. Эксперт разобрал судейство матча Металлист - Прикарпатье

Скриншот - "Футбол 3"

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство матча Первой лиги между "Металлистом" и "Прикарпатьем" (4:0). Общий вердикт таков – первый гол явно из офсайда, который очень трудно было не заметить. Четвертый гол харьковчан – не столь явная ошибка бригады, но очень простые аргументы, почему это взятие ворот стоило бы отменить.

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Теперь приводим подробно обоснованное мнение Мирослава Ивановича.

- Первый гол из явного положения "вне игры". Не понимаю, как ассистент мог не заметить неправомерное положение Риаскоса. По итогам таких моментов действительно возникает впечатление, что все разговоры вокруг судейства матчей с участием "Металлиста" – не на пустом месте.

Что касается четвертого гола, - продолжает эксперт, - то очень сложно разобрать, от кого пошла передача. Если от Танчика – то у Пейшото следовало фиксировать офсайд, если от защитника "Прикарпатья" Француза – тогда нет. Однако в любом случае, если мяч даже "киксанул" от защитника "Прикарпатья", то почему это произошло? Явно не без влияния соперника, то есть не без игры футболиста "Металлиста" в стопу Французу. То есть, если не положение "вне игры", то нарушение правил. Однако Дердо взятие ворот засчитал, – подытожил Мирослав Ступар.

Отметим, что "Металлист" продолжает лидировать в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч харьковчане сыграют против "Олимпика" 20-го ноября.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (1)
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Американец 2000
15.11.2021 в 12:05
Ступар - просто тупарь ((((((Играли без Вара и судья мог ошибиться - это нормально ! Вот смотрел матч Португалия - Сербия - там судья не дал Сербам пробить два явных угловых , которые видели все кроме судьи ! Судьи всегда имеют право на ошибку и не надо нагнетать !Если сделать то фото что здесь на долю секунды раньше - то никакого офсайда нет !
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