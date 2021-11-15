Оболонь – Ужгород 0:1. Сенсационное поражение киевлян от аутсайдера

Одна из лучших оборон Первой лиги уступила одну из самых слабых – если судить по количеству пропущенных голов. Перестройка в обороне Ужгорода в этом поединке стала неожиданностью для Оболони, как и агрессия соперника.

В начале матча казалось, что "Оболонь" и выигрывает этот поединок. Был хороший момент у нападающего Батальского. Так что гол Николая Гайдучика стал невероятным сюрпризом. Штрафной, подача от Ряшко и арендованный у ровенского "Вереса" нападающий сыграл на ближней штанге, опередил голкипера и защитников и протолкнул мяч головой в ворота "Оболони" – 0:1.

И будь это один момент "Ужгорода" за весь матч. Была еще возможность пробивать пенальти, ведь мяч в штрафной "Оболони" попал в руку Майданевича. Очень возмутился по этому поводу и.о. главного тренера Богдан Блавацкий, а его довольно агрессивно остановил четвертый арбитр.

Итог: "Оболонь" проигрывает второй матч подряд: в прошлом туре "Альянсу" (2:3) в большинстве, а теперь и "Ужгород", которого в первом круге довольно легко обыграли на выезде.

Первая лига, 18 тур

15.11.2021, 18:30

Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Арбитр в поле – Степан Лапко

Оболонь (Киев) – Ужгород 0:1

Гол: Николай Гайдучик (44)

"Ужгород": 25 Готра Михаил, 21 Савошко Александр, 3 Допилка Олег, 69 Сартина Дмитрий, 27 Чушенко Владислав, 4 Аксенов Александр, 7 Ряшко Виктор, 77 Машталир Сергей, 20 Пиняшко Василий, 9 Гайдучик Николай, 99 Хомченко Виктор.

Запасные: 1 Ющишин Вадим, 12 Славик Юрий, 13 Федак Стефан, 8 Дуран Владимир, 23 Шкиндер Владислав, 6 Вискребенцев Андрей, 11 Мердеев Вадим, 17 Корнев Илья.

Главный тренер – Валерий Иващенко

"Оболонь": 1 Федоривский Назарий, 5 Осман Александр, 6 Мате Юрий, 16 Лукьянчук Павел, 4 Майданевич Алексей, 11 Матяж Иван, 55 Лобов Алексей, 13 Мединский Игорь, 10 Слободян Олег, 7 Мурза Артур, 9 Батальский

Запасные: 72 Литвиненко Василий, 12 Слуцкий Алексей, 3 Безуглый Никита, 88 Покотилюк Максим, 21 Щебетун Алексей, 24 Прокопенко Егор, 17 Суханов Сергей, 99 Олейник Дмитрий, 14 Касимов Дмитрий, 77 Чидомере Алекс, 27 Глошардин Никита, 19 Скидан Руслан

Исполняющий обязанности главного тренера - Богдан Блавацкий