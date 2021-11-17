Пейшото: Моя цель - стать лучшим бомбардиром Первой лиги

Нападающий "Металлиста" Матеус Пейшото рассказал об адаптации в харьковском клубе.

– Ты уже три месяца в "Металлисте". Чувствуешь ли уже здесь себя как дома?

– Адаптация у меня прошла очень быстро, чувствую себя здесь комфортно. Все меня отлично приняли – тренерский штаб, руководство, коллектив. К тому же, со мной моя семья, что очень важно. Поэтому я действительно чувствую себя как дома.

– В предыдущем матче с "Прикарпатьем" ты забил свой 12-й мяч в чемпионате. Ставишь ли перед собой конкретную задачу стать по итогам сезона лучшим бомбардиром Первой лиги?

– Стать лучшим бомбардиром – одна из моих задач. Так было и когда я играл в Бразилии, и сейчас в Украине. Ставлю перед собой такую цель.

– Следующий матч "Металлиста" – заключительный домашний в 2021 году. Учитываете этот момент?

– Конечно, мы должны показать хороший футбол. Мотивация больше, чем в остальных играх. К тому же, наш предыдущий матч вышел хорошим, мы забили четыре мяча, весь наш коллектив чувствует себя комфортно. Все в этом матче были молодцы.

Конечно, всегда радует полный стадион. Ждем своих болельщиков в субботу, они очень помогают, придают нам сил на поле. Наша задача – показать красивую игру для зрителей и победить в этом матче, - сказал Пейшото.