Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пейшото: Моя цель - стать лучшим бомбардиром Первой лиги
Бразильский форвард рассказал о своих задачах на сезон
Фото: ФК Металлист
Нападающий "Металлиста" Матеус Пейшото рассказал об адаптации в харьковском клубе.
– Ты уже три месяца в "Металлисте". Чувствуешь ли уже здесь себя как дома?
– Адаптация у меня прошла очень быстро, чувствую себя здесь комфортно. Все меня отлично приняли – тренерский штаб, руководство, коллектив. К тому же, со мной моя семья, что очень важно. Поэтому я действительно чувствую себя как дома.
– В предыдущем матче с "Прикарпатьем" ты забил свой 12-й мяч в чемпионате. Ставишь ли перед собой конкретную задачу стать по итогам сезона лучшим бомбардиром Первой лиги?
– Стать лучшим бомбардиром – одна из моих задач. Так было и когда я играл в Бразилии, и сейчас в Украине. Ставлю перед собой такую цель.
– Следующий матч "Металлиста" – заключительный домашний в 2021 году. Учитываете этот момент?
– Конечно, мы должны показать хороший футбол. Мотивация больше, чем в остальных играх. К тому же, наш предыдущий матч вышел хорошим, мы забили четыре мяча, весь наш коллектив чувствует себя комфортно. Все в этом матче были молодцы.
Конечно, всегда радует полный стадион. Ждем своих болельщиков в субботу, они очень помогают, придают нам сил на поле. Наша задача – показать красивую игру для зрителей и победить в этом матче, - сказал Пейшото.
Популярное сейчас
- Украина - в плей-офф отбора ЧМ, молодежь и юноши тоже порадовали. Главные новости за 16 ноября
- Украина при жеребьевке плей-офф раунда отбора к ЧМ-2022 будет вне посева
- Боснийские фанаты попытались атаковать сектор украинских болельщиков - ВИДЕО
- Красников: Люди, которые плохо говорят о Металлисте и нашем президенте просто смешно выглядят
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
Новости по теме
- 19:37 Украинские Металлист – Прикарпатье 4:0. Герои Танчик и Риаскос, победа с результативными ошибками арбитров
- 20:05 Украинские Красников: Информация о том, что Шахтер сделал предложение по Пейшото, не соответствует действительности
- 13:10 Украинские Шахтер хочет приобрести у Металлиста лучшего бомбардира Первой лиги - источник