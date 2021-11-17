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Полесье – ВПК-Агро 3:1. Голы от лидеров, два ассиста Морозко, а сопернику – гол престижа
Житомиряне выходят из кризиса, помогло и удаление
Зняток із трансляції ТК Футбол
Юрий Калитвинцев ошибся! Он недавно говорил, что его команда выйдет на 100% своей готовности где-то в конце года. А нет, она "рвет" уже сейчас! Это именно те житомиряне, которые могут бороться за выход из Первой лиги в УПЛ. Феерический матч для Дмитрия Шастала, успешная игра абсолютно всей команды. И есть право не согласиться в комментариях.
Но легко говорить на примере "ВПК-Агро". Может кто верил, что команда Александра Грицая способна вывезти очки из Житомира так же, как с криворожским "Кривбассом"?
Если да, то почитайте, как все было. "Полесье" начало поединок с позиции хозяина и забило на самом деле трудовой гол. От первой подачи с углового Грицука "ВПК-Агро" отбился, но он сразу подхватил, обвел соперника и выполнил еще один навес. В штрафной площадке отчаянно сыграл Нестеров, сбросил в падении головой мяч Гитченко и тот вколотил его под перекладину – 1:0.
Возможно, в том моменте было положение вне игры – оставим этот момент на совести трио арбитров. Так же, как момент со штрафным вместо пенальти за несколько минут. Дмитрий Шастал на острие красиво в касание обыграл защитника Тарадуду, а затем и Денис, и его коллега Павел Пашаев одновременно пошли в своей штрафной в подкат против нападающего Полесья и завалили его. Судья удалил Тарадуду и назначил штрафной вместо 11-метрового.
Свое большинство "Полесье" реализовало очень быстро: Морозко вырезал прекрасную передачу на Шастала, а Дмитрий опередил оппонента и ткнул мяч ногой под штангу. Красиво и 2:0.
"ВПК-Агро" попытался "укусить" соперника в собственной атаке и просчитался. Артем Козак остался в одиночестве в центре поля. Принял передачу от Нестерова, разогнал атаку, обыгрался с Морозко и отлично забил – 3:0.
Все, на что хватило "ВПК-Агро" в меньшинстве – это гол престижа в конце игры: после передачи с фланга от Ивана Будняка Станислав Кулиш упал во вратарской в борьбе с Андреем Нестеровым. Желтая карточка и сам потерпевший реализовал пенальти, поймав на паузе голкипера Махарадзе.
Первая лига, перенесенный матч 12 тура
17.11.2021, 14:15
Город Житомир, стадион "Полесье"
Арбитр в поле – Игорь Пасхал (Херсон)
Полесье (Житомир) – ВПК-Агро (Шевченковка) 3:1
Голы: Андрей Гитченко (9), Дмитрий Шастал (29), Артем Козак (44) – Станислав Кулиш (85 – пенальти)
Удаление: Денис Тарадуда (21)
Полесье: 1 Махарадзе Заури, 59 Козак Артем, 5 Нестеров Андрей, 4 Гитченко Андрей, 17 Сахневич Андрей, 6 Бабенко Руслан, 12 Акубардия Бадри, 8 Огиря Владислав, 22 Грицук Василий, 19 Шастал Дмитрий, 9 Евгений Морозко
Запасные: 13 Яшков Антон, 7 Чайковский Игорь, 36 Терехов Артем, 10 Оринчак Богдан, 99 Андрущенко Максим, 16 Глагола Александр, 26 Коломоец Юрий, 11 Шаповал Владислав, 3 Швец Сергей, 78 Чередниченко Илья
Главный тренер – Юрий Калитвинцев
ВПК-Агро: 35 Махновский Константин, 6 Де Жезус Насименто Даниэль Жунио, 32 Де Паула Мерседес Висенте, 4 Тарадуда Денис, 21 Пашаев Павел, 3 Слива Роман, 29 Палюх Сергей, 10 Литвиненко Иван, 19 Косовский Сергей, 9 Лепа Дмитрий
Запасные: 71 Бабичин Виктор, 8 Будняк Иван, 70 Дудик Артем, 13 Коберидзе Лука, 11 Колесник Даниил, 9 Кулиш Станислав, 77 Наполов Сергей, 27 Сухарь Тимофей, 28 Хубутия Акаки, 25 Шевченко Дмитрий, 5 Шевченко Евгений
Главный тренер – Александр Грицай
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