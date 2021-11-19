Нива Купцова отправляется в гости к непобедимым "горнякам" Жабченко. Старт нового тура Первой лиги

Сегодня начинается 19 тур в Первой лиге. Будет сыгран всего один поединок, в котором сойдутся команды середины турнирной таблицы. Еще три матча сыграют завтра и по два – в воскресенье и понедельник.

Посмотреть сегодняшний матч можно в Горишних Плавнях на уютном стадионе "Юность" или же в телетрансляции на YouTube-канале "Первая лига".

13:15 Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Нива (Тернополь)

Последний домашний поединок 2021 для "горняков" тренера Жабченко. В предыдущем туре и хозяева, и гости завоевали хорошие результаты: "Горняк-Спорт" несколько неожиданно устоял в бою с "Кривбассом" (0:0), а "туры" обыграли на выезде 1:0 "Олимпик". Вообще у команды Жабченко есть серия без поражений – уже 9 матчей.

В составе тернополян играет один из лучших бомбардиров Первой лиги Сергей Кисленко. Хотя обе команды забивают немного: за 18 туров 14 и 16 голов соответственно. Вместе с тем "Горняк-Спорт" владеет одной из лучших оборон в чемпионате – 15 пропущенных в свои ворота.