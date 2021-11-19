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Тренер Металлиста: Олимпик - вязкий соперник, готовимся к тяжелой игре

Первая лига
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Матч 19-го тура Первой лиги состоится 20 ноября

Тренер Металлиста: Олимпик - вязкий соперник, готовимся к тяжелой игре

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Тренер "Металлиста" Александр Призетко поделился ожиданиями от встречи с "Олимпиком" в 19-м туре Первой лиги.

"Готовимся, смотрим эту команду, знаем, как она играет. Готовимся в обычном режиме. Знаем, что это хорошая команда, которая играет в футбол. Они идут на хорошем месте. Соперник — неуступчивый, вязкий. Поэтому готовимся к тяжелой игре.

У нас цель — только победа. Остается два матча, только после них можно будет где-то расслабиться и уйти в отпуск. Так что думаем не об отдыхе, а о предстоящих играх", — сказал Призетко.

"Металлист" уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 47 баллов. "Олимпик" имеет 23 очка и идет на 9-м месте.

Матч "Металлист" - "Олимпик" состоится в субботу, 20 ноября и начнется в 18:45.

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В статье: Олимпик (Донецк) Александр Призетко Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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