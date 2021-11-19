Тренер Металлиста: Олимпик - вязкий соперник, готовимся к тяжелой игре

Тренер "Металлиста" Александр Призетко поделился ожиданиями от встречи с "Олимпиком" в 19-м туре Первой лиги.

"Готовимся, смотрим эту команду, знаем, как она играет. Готовимся в обычном режиме. Знаем, что это хорошая команда, которая играет в футбол. Они идут на хорошем месте. Соперник — неуступчивый, вязкий. Поэтому готовимся к тяжелой игре.

У нас цель — только победа. Остается два матча, только после них можно будет где-то расслабиться и уйти в отпуск. Так что думаем не об отдыхе, а о предстоящих играх", — сказал Призетко.