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Горняк-Спорт – Нива 0:2. Как была прервана 9-матчевая беспроигрышная серия "красно-черных"
Зняток із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 19 тур
19.11.2021, 13:15
Арбитр в поле – Людмила Тельбух (Днепр)
Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Нива (Тернополь) 0:2
Голы: Семен Вовченко (12), Константин Бычек (65)
Горняк-Спорт: 23 Клищук Андрей, 3 Чуев Богдан, 4 Никитюк Роман, 5 Кравчук Юрий, 15 Черныш Денис (19 Сафиханов Эмин, 46), 7 Семка Артем (21 Альвес Да Коста Жуниор Клебер, 80), 10 Паламар Руслан, (Романов Сергей, 61), 8 Мильченко Артем (6 Артем Кулаковский, 84), 77 Яворский Вадим, 22 Твердохлеб Егор (16 Ямполь Ярослав, 73), 11 Понедельник Андрей.
Запасные: 26 Климов Георгий, 27 Федоров Алексей, 12 Громенко Владислав, 17 Александр Кожевников, 18 Эрнандес Да Сильва Лемос Бруно.
Главный тренер – Игорь Жабченко
Нива: 1 Механив Максим, 5 Хруставка Олег, 4 Зинь Андрей, 21 Вовченко Семен, 50 Дворовенко Владислав, 15 Мороз Тарас, 23 Бычек Константин (88 Процив Максим), 24 Козак Богдан (7 Семенина Игорь, 86), 99 Малащук Андрей (8 Дедух Руслан, 80), 10 Ризник Андрей (18 Кобеля Александр, 90+2), 9 Кисленко Сергей (33 Демчук Максим, 89).
Запасные: 71 Жупанский Виталий, 44 Стельмащук Максим, 2 Андрей Скакун, 77 Мамешев Магомед.
Главный тренер – Андрей Купцов
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