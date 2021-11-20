  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Поступаленко: Каждый хочет отобрать у нас очки
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поступаленко: Каждый хочет отобрать у нас очки

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Игрок настроен на тяжелый матч

Поступаленко: Каждый хочет отобрать у нас очки

Новина українською

Полузащитник "Металлиста" Антон Поступаленко дал комментарий перед матчем Первой лиги с "Олимпиком":

"Олимпик" — боевая, играющая команда. Настырные там нападающие, есть пару человек, которых можно выделить. Хорошая команда, будет интересный матч. Тренер указал на слабые и сильные стороны соперника, разобрали их.

Все матчи важные для нас, нет каких-то проходных игр, каждый хочет отобрать у нас очки. Так что серьезно готовимся", — сказал Поступаленко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Антон Поступаленко Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...