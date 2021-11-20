Поступаленко: Каждый хочет отобрать у нас очки

Полузащитник "Металлиста" Антон Поступаленко дал комментарий перед матчем Первой лиги с "Олимпиком":

"Олимпик" — боевая, играющая команда. Настырные там нападающие, есть пару человек, которых можно выделить. Хорошая команда, будет интересный матч. Тренер указал на слабые и сильные стороны соперника, разобрали их.

Все матчи важные для нас, нет каких-то проходных игр, каждый хочет отобрать у нас очки. Так что серьезно готовимся", — сказал Поступаленко.