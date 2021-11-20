Первая лига
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Поступаленко: Каждый хочет отобрать у нас очки
Игрок настроен на тяжелый матч
Полузащитник "Металлиста" Антон Поступаленко дал комментарий перед матчем Первой лиги с "Олимпиком":
"Олимпик" — боевая, играющая команда. Настырные там нападающие, есть пару человек, которых можно выделить. Хорошая команда, будет интересный матч. Тренер указал на слабые и сильные стороны соперника, разобрали их.
Все матчи важные для нас, нет каких-то проходных игр, каждый хочет отобрать у нас очки. Так что серьезно готовимся", — сказал Поступаленко.
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Источник:Сайт ФК "Металлист"
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