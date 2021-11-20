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Металлист – Олимпик 3:0. Желто-синие добили в конце, дончане были без главного тренера

Первая лига
(1 голосов)
Металлист – Олимпик 3:0. Желто-синие добили в конце, дончане были без главного тренера

Зняток із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая лига, 19 тур

20.11.2021, 18:45

Город Харьков, ОСК "Металлист"

Арбитр в поле – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Металлист (Харьков) – Олимпик (Донецк) 3:0

Голы: Матеус Пейшото (36), Евгений Банада (83), Евгений Пидлепенец (86)

Удаление: Максим Прядун (90+3 – Олимпик, вторая желтая)

Металлист: 23 Александр Рыбка, 31 Богдан Порох (24 Виталий Федоров, 87), 17 Егор Демченко (44 Евгений Банада, 46), 20 Сергей Горбунов, 2 Александр Мизюк, 47 Юрий Романюк, 34 Владимир Танчик (12 Евгений Пидлепенец, 71) , 10 Фарес Балули, 5 Эдуард Сарапий, 11 Матеус Пейшото (86 Руслан Фомин, 70), 94 Брайан Риаскос (30 Кадим Харрис, 56)

Запасные: 1 Даниил Каневцев, 14 Антон Поступаленко, 29 Вячеслав Танковский

Главный тренер – Александр Кучер

Олимпик: 25 Владислав Рыбак, 24 Владимир Дмитренко, 23 Вадим Новиков, 4 Илья Ходуля, 14 Владислав Мудрик, 6 Артем Цурупин (98 Антон Калайтан, 90), 10 Евгений Заречнюк, 8 Роман Яловенко (9 Игорь Кириенко), Би Нене Жуниор (77 Максим Литовченко, 57), 91 Артем Ковбаса (15 Никита Ходаковский, 69), 12 Максим Прядун

Запасные: 1 Тимофей Шеремета, 31 Вадим Прокопенко, 3 Александр Шевченко, 97 Вадим Карвацкий, 19 Вадим Семчук

Тренер – Виталий Разгон

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В статье: Олимпик (Донецк) Евгений Банада Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
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Комментарии (2)
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PlisMarkiz (Немышлянский)
20.11.2021 в 21:37
Давайте сыграем в игру! Кто первый напишет плохой комментарий про Металлист тот гавно! ))Давайте объективно обсудим игру.Да, отменили чистый гол Олимпика, но по игре Металлист был на две головы выше
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ukatan (Харьковская обл.)
20.11.2021 в 21:42
Да хоть на десять голов выше! Вопрос в другом - зачем нам такая "помощь"? И кто его знает как бы пошла игра после 1:1. А судейку бокового нужно серьезно наказать - слепому судить не стОит.
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