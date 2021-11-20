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Металлист – Олимпик 3:0. Желто-синие добили в конце, дончане были без главного тренера
Зняток із трансляції ТК Футбол
Первая лига, 19 тур
20.11.2021, 18:45
Город Харьков, ОСК "Металлист"
Арбитр в поле – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Металлист (Харьков) – Олимпик (Донецк) 3:0
Голы: Матеус Пейшото (36), Евгений Банада (83), Евгений Пидлепенец (86)
Удаление: Максим Прядун (90+3 – Олимпик, вторая желтая)
Металлист: 23 Александр Рыбка, 31 Богдан Порох (24 Виталий Федоров, 87), 17 Егор Демченко (44 Евгений Банада, 46), 20 Сергей Горбунов, 2 Александр Мизюк, 47 Юрий Романюк, 34 Владимир Танчик (12 Евгений Пидлепенец, 71) , 10 Фарес Балули, 5 Эдуард Сарапий, 11 Матеус Пейшото (86 Руслан Фомин, 70), 94 Брайан Риаскос (30 Кадим Харрис, 56)
Запасные: 1 Даниил Каневцев, 14 Антон Поступаленко, 29 Вячеслав Танковский
Главный тренер – Александр Кучер
Олимпик: 25 Владислав Рыбак, 24 Владимир Дмитренко, 23 Вадим Новиков, 4 Илья Ходуля, 14 Владислав Мудрик, 6 Артем Цурупин (98 Антон Калайтан, 90), 10 Евгений Заречнюк, 8 Роман Яловенко (9 Игорь Кириенко), Би Нене Жуниор (77 Максим Литовченко, 57), 91 Артем Ковбаса (15 Никита Ходаковский, 69), 12 Максим Прядун
Запасные: 1 Тимофей Шеремета, 31 Вадим Прокопенко, 3 Александр Шевченко, 97 Вадим Карвацкий, 19 Вадим Семчук
Тренер – Виталий Разгон
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